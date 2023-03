CCZ realiza ação de combate ao Aedes aegypti em Itahum na próxima semana

Agentes de endemias e profissionais da UBS do distrito visitam domicílios no dia 29 de março para orientar moradores

Agentes de endemias do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) realizam, na próxima quarta-feira (29), ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, no distrito de Itahum. A atividade que visa eliminar o transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, acontece em parceria com os profissionais da Unidade Básica de Saúde da região.

Na ação os agentes visitam domicílios com objetivo de orientar moradores sobre a importância de manter e aplicar os cuidados necessários para que se evite o vetor e, com isso, as doenças transmitidas por ele. Os imóveis que forem identificados em situações irregulares serão notificados, conforme prevê a Lei Municipal n° 3965/2016, a “Lei da Dengue”.

“É muito importante que a população receba os agentes de endemias e profissionais da unidade de saúde para vistoria nas residências, apoie e colabore com esse trabalho de fiscalização e também coloque em prática as orientações feitas por eles”, comenta a coordenadora do CCZ, Priscila da Silva.

Durante as atividades, a população ainda terá à disposição a vacina antirrábica para cães e gatos, acima de quatro meses, em ponto fixo na UBS de Itahum, das 8h às 12h.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na UBS do distrito de Itahum, localizada na rua Entre Rios, sem número, ou no CCZ por meio do telefone (67) 3411-7753, para ligação e WhatsApp.

Cenário

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, publicado pelo Departamento de Vigilância em Saúde, Dourados contabiliza 553 notificações de dengue, sendo 207 casos positivos e um óbito causado pela doença. Na classificação de risco, o município está no nível 1, considerado de resposta inicial.

Até agora não houve casos confirmador de zika ou chikungunya.