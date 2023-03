Janio quer segurança para pedestres que passam pela escola Pedro Palhano

Para garantir a segurança de pedestres, em especial de crianças que frequentam a Escola Municipal Pedro Palhano e a Pro Gol escola de futebol, o vereador Janio Miguel (PTB) está buscando soluções junto à Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) de Dourados.

Por meio de indicação, Janio solicita a implementação de medidas de ordenação do fluxo de tráfego e de combate ao excesso de velocidade por parte de veículos que passam pela Rua Suécia, próximo à Avenida Presidente Vargas, no Jardim Europa (região mais conhecida como Alto da Boa Vista).

O pedido já foi oficializado e direcionado à diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, que esteve no local junto com o vereador, nesta semana, para dialogar sobre soluções. Segundo Jânio, “é necessária a realização de estudos técnicos, e uma alternativa seria a implantação de uma passarela elevada de pedestres para que todos pudessem trafegar de forma mais tranquila, minimizando riscos, sobretudo para as crianças”.

Ainda de acordo com Janio, “a experiência no controle da velocidade demonstra uma redução imediata da quantidade e gravidade dos acidentes, além de se traduzir em ganhos de mobilidade, pois a maior uniformidade na velocidade diminui a necessidade de ultrapassagens e evita veículos demasiado próximos entre si”.