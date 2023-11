Candinho Gabínio pede reparos em estrada e ponte do Nova Itamarati

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, vereador Candinho Gabinio, apresentou na sessão ordinária de 14 de novembro, duas indicações solicitando melhorias para os moradores do Distrito de Nova Itamarati.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, ao Secretário Municipal de Obras, André Manosso e ao secretário estadual de Obras e Logística, Hélio Peluffo Filho, o parlamentar pediu que sejam feitos reparos na ponte no Grupo Fetagri, que dá acesso à pedreira, no Distrito Nova Itamarati.

“Esta é uma solicitação dos moradores daquele Distrito, uma vez que a ponte dá acesso aos moradores daquele local em especial aos ônibus que realizam transporte escolar. A mesma foi danificada pelo peso dos caminhões que precisam passar pelo local para ter acesso à pedreira. Desta forma, amparado na solicitação em tela, solicitamos com urgência o atendimento desta proposição”, declarou Candinho.

Grupo 9

Na sessão o parlamentar solicitou ainda a realização dos serviços de manutenção na estrada do Grupo 09 do Movimento MST, no Distrito Nova Itamarati.

Candinho Gabínio justificou o pedido argumentando que “esta solicitação foi realizada à esse parlamentar pelo companheiro líder comunitário João Ramão Urizar, uma vez que, devido às fortes chuvas aquela estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, o que traz muitos prejuízos aos moradores. Desta forma, como sabemos da preocupação dessa administração com o direito de ir e vir dos nossos munícipes ficamos certos do atendimento desta proposição”.