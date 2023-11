Cassems inaugura maior hospital da rede própria em Dourados nesta quinta-feira

O novo Hospital Cassems de Dourados conta com 7 salas cirúrgicas, 163 leitos sendo 30 de UTIs, além de Centros de Diagnóstico, Infusão e Hemodiálise

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugura no próximo dia 23 de novembro, a partir das 19h, o novo Hospital Cassems de Dourados. A unidade hospitalar foi estruturada para proporcionar atendimento em casos de pequena, média e alta complexidade de qualidade na segunda maior região de Mato Grosso do Sul.

Com mais de 13.500m² de área construída, o novo Hospital Cassems de Dourados tem 163 leitos distribuídos entre 30 leitos de UTIs, Clínica Médica, Pediatria, Clínica Cirúrgica, Oncologia e Day Clínica. Além de 7 salas cirúrgicas, Pronto-Atendimento, Centros de Diagnóstico, Infusão e Hemodiálise e mais de 18 especialidades médicas.

Após a inauguração oficial, a Unidade Hospitalar inicia o atendimento do Pronto Atendimento entre os dias 25 e 26 de novembro. E a partir do dia 27 de novembro, serão ativados o Centro Cirúrgico e os novos leitos de UTIs. Colocando sempre em primeiro lugar a qualidade do atendimento e a segurança do beneficiário da Caixa dos Servidores.

O novo Hospital Cassems de Dourados, além de ser o primeiro da rede hospitalar da Cassems, representa um marco para a saúde em Mato Grosso do Sul por diminuir o deslocamento de servidores públicos da região para outras cidades. Além de possibilitar aos beneficiários do município assistência à saúde de qualidade no interior do estado.

Estrutura – A poucas semanas da inauguração do novo Hospital Cassems de Dourados, o custo do investimento da obra foi de R$6.856,08 por m², sendo parte com recursos próprios e parte do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). Toda a obra foi executada com práticas sustentáveis, com objetivo de diminuir os impactos causados no meio ambiente, além de garantir o conforto e a satisfação dos beneficiários e colaboradores da Cassems.

A unidade hospitalar tem estrutura metálica, que possibilita o melhor aproveitamento do espaço interno e aumento da área útil do novo Hospital Cassems de Dourados. A laje da estrutura é em Steel Deck, composta por uma telha de aço e uma camada de concreto.

O novo Hospital Cassems de Dourados foi pensado com conceitos modernos de hotelaria, que torna o ambiente mais confortável e acolhedor, e tecnologia de ponta, para atender os mais de 49 mil beneficiários Cassems da região da Grande Dourados. A unidade hospitalar fica localizada na Rua Oliveira Marques, 2771 – Jardim Central.