Campanha do Senac MS oferece desconto em cursos e viagem para Bonito

O Senac MS realiza neste mês de maio sua campanha de Dia das Mães “Minha Mãe Faz Bonito”, que é válida até o dia 31 de maio. Para participar, basta o candidato brincar com a assistente virtual do Senac, por meio dos canais de atendimento digital: WhatsApp, Facebook e Chat do site. Ao brincar e acertar, a pessoa recebe um cupom de desconto surpresa.

A campanha do mês oferece ainda a oportunidade de uma viagem para a cidade turística de Bonito (MS), com direito a transporte, com saída de Campo Grande, e hospedagem com café no hotel do Sesc Bonito, para duas pessoas. Para participar basta comprar um curso de alguma unidade do Senac MS, a partir de R$ 200,00, e concorrer aos dois sorteios. Os dois ganhadores terão direito a hospedagem de três dias em Bonito, para presentear a mãe e um acompanhante.

O valor mínimo de R$ 200,00 não é cumulativo, ou seja, deve ser adquirido em uma única compra realizada pelo cliente pessoa física. O valor pode ser formado pela aquisição de mais de um curso, desde que dentro do mesmo CPF e no mesmo ato de compra.

O sorteio será realizado no dia 16 de junho, no período da tarde, via Instagram do Senac MS (@senac_ms).

Mais informações no site: www.ms.senac.br/Promoções/Minha-Mãe-Faz-Bonito, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.