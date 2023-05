Motoristas do transporte escolar de Caarapó são convocados a se vacinar contra gripe

Imunização ocorrerá nesta sexta e sábado durante a IV Feira de Arte e Cultura, que será realizada na Praça Central da cidade

Os motoristas que atuam no transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Caarapó estão sendo convocados para receber a vacina contra influenza (gripe), que será disponibilizada por ocasião da IV Feira de Arte e Cultura prevista para esta sexta-feira e sábado (5 e 6), na Praça Central da cidade. Além dos motoristas, familiares também poderão ser vacinados – desde que se enquadrem nos grupos prioritários.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação contra influenza também ocorrerá para o público geral incluído nos grupos prioritários. Além da vacina contra a gripe, as pessoas poderão colocar em dia a sua situação vacinal relacionada à Covid-19.

Para efeito da vacinação contra gripe, fazem parte dos grupos prioritários: idosos com idade a partir de 60 anos; trabalhadores da saúde; crianças com idade entre seis meses e seis anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviários – passageiros urbano e de longo percurso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Imunização de Caarapó, a vacinação ocorrerá na sexta-feira (5), em estrutura montada na Praça Central, no horário das 17h às 21h. No sábado (6), entre 16h e 20h. Os interessados deverão levar a caderneta de vacina, CPF e Cartão SUS.

Sobre a vacina destinada aos motoristas da Educação, a ação tem por objetivo proteger adultos e crianças envolvidos no transporte escolar, que diariamente estão em contato temporário dentro dos veículos ao longo dos trajetos das rotas atendidas pelo Programa Caminho da Escola. “Estão convidados a se vacinar todos os motoristas que atuam no transporte escolar, tanto os trabalhadores da frota da prefeitura municipal quanto os funcionários das empresas terceirizadas contratadas, resultando em um público-alvo de mais de 50 pessoas diretamente ligadas ao serviço do transporte escolar com possibilidade de ampliação para familiares dos motoristas, elevando, portanto, o alcance humano dessa iniciativa”, pontua o coordenador do Departamento Municipal de Transporte Escolar, Ademir Casimiro.

Casimiro destaca ainda que “os condutores do transporte escolar levam consigo uma responsabilidade muito grande, pois conduzem vidas, conduzem crianças e adolescentes, e é uma preocupação da administração municipal oferecer a todos os entes envolvidos segurança não apenas operacional, mas também segurança salutar, minimizando riscos patológicos nos usuários do sistema de transporte escolar.”

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a vacinação geral contra gripe, destinada aos grupos prioritários, ocorre de forma intensa na cidade de Caarapó, distritos de Nova América e Cristalina e aldeia indígena. As doses da vacina estão sendo disponibilizadas nas unidades de saúde de todo o município e no PAM. Nas unidades de saúde, o horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. No PAM, a sala de vacina funciona ininterruptamente das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.