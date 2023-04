Asumas e entidades assinam termo que promoverá pesquisas de aproveitamento de resíduos suínos em MS

A fim de promover o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à gestão e ao aproveitamento agronômico dos resíduos da produção de suínos, a Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores – Asumas, a Embrapa Agropecuária Oeste, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMADESC e a Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, assinaram nesta quinta-feira (20), uma Carta de Intenção, onde as entidades se comprometem a desenvolver iniciativas que minimizem potenciais impactos ambientais na produtividade da cadeia suinícola de Mato Grosso do Sul. A cerimônia de assinatura ocorreu dentro da ExpoGrande, durante o 1º Encontro de Lideranças da Suinocultura.

“Suinocultura é sustentabilidade, e o investimento em pesquisas e desenvolvimento é o caminho para quem quiser avançar. Dentro da Asumas estamos buscando incansavelmente promover ações que beneficiem a nossa produção de maneira responsável. Com essa nova parceria firmada, queremos avançar ainda mais. Essa é uma iniciativa que não tenho dúvidas que irá mudar nosso Estado de patamar”, comentou o presidente da Asumas, Milton Bigatão.

Chefe Geral da Empresa, Dr. Harley Nonato, explica que a proposta é desenvolver pesquisa colaborativa com a UFGD e os produtores. “É com grande satisfação que estamos aqui hoje para celebrar essa parceria. Assinamos essa carta de intenção, que é muito mais do que isso, mostra o compromisso que todos nós temos de estar juntos na missão de contribuir com o desenvolvimento do estado. Asumas é o reflexo dos produtores, não só pelos índices de produtividade, mas pela qualidade da produção”, conclui.

O 1º Encontro de Lideranças da Suinocultura foi realizado pela Asumas, e reuniu autoridades do governo e de toda cadeia produtiva do Estado, para discutir as principais questões do setor em Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes o Governador do MS, Eduardo Riedel, a Senadora Tereza Cristina, o Secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni e outras autoridades.