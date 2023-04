Edevaldo Mattoso Barbosa quer melhorias para os bairros Universitário e Flamboyant

O vereador Edevaldo Mattoso Barbosa apresentou na sessão ordinária de 18 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura a realização dos serviços de recapeamento na rua Coronel Orlando Sapucaia, localizada no bairro Jardim Universitário, em toda sua extensão.

O parlamentar explicou que decidiu reiterar o pedido, feito anteriormente por meio da indicação nº 167/2023, diante da difícil situação enfrentada pelos moradores do local.

“Os moradores e comerciantes procuraram por este Vereador solicitando o recapeamento no endereço acima citado, local onde existem buracos por toda a rua, dificultando o tráfego de veículos automotivos, causando acidentes e danificando os veículos que por lá trafegam. Sabemos que é uma via estreita e este Vereador esteve pessoalmente no local, e pôde constatar a veracidade do fato e que realmente se faz necessário o recapeamento daquela via. Assim, espero o atendimento desta indicação o mais breve possível”, declarou Edevaldo.

Flamboyant

O parlamentar também apresentou indicação solicitando a construção de uma faixa elevada na rua Missionaria Maria Soares Silvio, em frente à Igreja Assembleia de Deus Missões, no bairro Flamboyant.

De acordo com ele, “a referida indicação visa a implantação de uma faixa elevada para travessia de pedestres em frente à Igreja, beneficiando também os estudantes da escola próxima. É intenso o tráfego de veículos, o que dificulta a passagem dos pedestres e alunos que passam por ali, deixando evidente o risco de acidentes de trânsito. Nosso objetivo é oferecer segurança, acessibilidade e visibilidade na travessia”, argumentou Edevaldo Mattoso Barbosa.

As duas indicações lidas em Plenário na sessão de 18 de abril, foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.