Olavo Sul destaca trabalho integrado da força de segurança nas escolas

Trabalho em conjunto entre os órgãos de segurança têm garantido proteção à comunidade escolar de Dourados. Além de rondas, equipes tem permanecido em frente aos estabelecimentos de ensino. “Como são muitas unidades escolares, não é possível estar em todas ao mesmo tempo, mas o setor de inteligência está monitorando todo e qualquer tipo de denúncia e ameaça que venha a ocorrer”, diz o vereador Olavo Sul (MDB).

Guarda Municipal e presidente da Comissão de Segurança Pública e Trânsito na Câmara Municipal, o vereador tem acompanhado os trabalhos que estão sendo executados pelos órgãos de segurança. Segundo ele, as ações atuais tem como proposta trazer tranquilidade para as 160 unidades de ensino do município, somando as redes municipal, estadual e particular e ainda as universidades UEMS, UFGD, Unigran e Anhanguera.

Na semana passada o vereador reuniu as principais autoridades de segurança pública municipal, estadual e federal na Câmara Municipal, em encontro que tratou sobre a segurança nas escolas. Educadores e pais de alunos também estiveram presentes. A proposta foi definir medidas de segurança a curto, médio e a longo prazo.

“Nossos órgãos de segurança são unidos e quero aqui destacar o grande trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Polícia Civil, DOF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual, que juntas trocam informações sobre a segurança pública”, destaca Olavo Sul.

No dia a dia, nas escolas, a segurança é mantida pela Guarda Municipal e Polícia Militar e tem contado com o apoio da Polícia Civil. Ao todo são 28 equipes que além de rondas mantêm contato direto com os diretores escolares, professores e alunos.

A Guarda Municipal, conforme Olavo Sul, reforçou as atividades nas escolas, iniciando debates sobre dicas de segurança, cuidados com notícias falsas, perigos de redes sociais, respeito aos colegas, além de outros temas e orientações que venham a trazer tranquilidade aos alunos e professores.