Antecipação salarial dos servidores da prefeitura de Caarapó injeta R$ 2,4 milhões na economia local

A administração municipal de Caarapó antecipou para esta sexta-feira (14) o pagamento dos salários dos servidores municipais referentes à primeira quinzena de abril. Normalmente, a antecipação da folha ocorre no dia 15 do mês, quando são pagos 40% dos salários do funcionalismo.

De acordo com a Tesouraria da prefeitura, estão sendo injetados na economia local mais de R$ 2,4 milhões – valores que já estão disponíveis para saque nas contas bancárias dos servidores.

O prefeito André Nezzi destaca que o pagamento dos funcionários da prefeitura ajuda a girar a roda da economia municipal. “Com os recursos liberados, o nosso pessoal certamente irá cumprir eventuais compromissos no comércio local ou mesmo investir em algo que tenha planejado, o que beneficia a nossa economia”, observou o dirigente.

A antecipação do pagamento dos salários do funcionalismo público municipal de Caarapó beneficia 1.618 servidores, segundo informou a Secretaria de Governo e Administração da prefeitura. O pagamento da quinzena, feito no meio do mês com a liberação de 40% da folha, é prática rotineira da administração municipal. O restante – 60% – é liberado no fim do mês.