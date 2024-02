Alan Guedes cumpre compromisso e completa quadro da Guarda Municipal de Dourados

Vinte e nove futuros agentes começaram nesta sexta-feira o Curso de Formação de quatro meses

Nesta sexta-feira (23), 29 alunos, convocados pela Prefeitura de Dourados, iniciaram a 5ª Turma do Curso de Formação da Guarda Municipal de Dourados. Esses futuros agentes são remanescentes do concurso realizado em 2016 e a convocação deveria ter sido feita pela gestão anterior, seguindo determinação do Ministério Público de manter o quadro da corporação com, pelo menos, 200 agentes. Quando assumiu o mandato, em 2021, o prefeito Alan Guedes fez o compromisso de resolver essa questão assim que fosse legal e financeiramente possível, o que aconteceu agora.

Alan Guedes fez questão de comparecer à Aula Magna do curso de formação, no auditório do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) e, ao lado de outras autoridades, deu as boas vindas aos novos servidores municipais, que devem estar prontos para ir para as ruas em quatro meses.

“Desde o primeiro dia da nossa gestão, demos início a uma transformação na Guarda Municipal de Dourados, com aquisição de novas viaturas de quatro e duas rodas, renovação de coletes, de armamento. Tínhamos esse déficit no quadro e trabalhamos muito para que pudéssemos trazer esses 29 futuros agentes que aguardavam o chamado desde 2016. Assumimos esse compromisso e agora conseguimos trazer esses 22 homens e sete mulheres para engrandecer ainda mais o trabalho prestado pela Guarda Municipal aos cidadãos”, disse o prefeito.

Formação

Os novos agentes passarão por uma academia durante quatro meses, seguindo a Matriz Curricular de Formação estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com grade prevista de 986 h/aula, quase o dobro do mínimo previsto, que é de 540 h/aulas. Além de guardas municipais instrutores, a GMD tem parcerias com a Promotoria de Justiça, Instituições de Segurança Pública, Universidades Públicas e Privadas, que garantem aulas ministradas por profissionais extremamente qualificados.

Na programação do curso, serão realizadas aulas, entre outros temas, de policiamento comunitário, fiscalização ambiental, fiscalização de trânsito, armamento e tiro, atendimento ao público e a grupos vulneráveis, entre outras disciplinas necessárias para o trabalho diário de um guarda municipal.