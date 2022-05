“A vida nos traz presentes inesperados” será apresentado domingo, com entrada gratuita

No próximo domingo, 15, o Núcleo Cena Viva (Dourados/MS) apresenta o espetáculo “A vida nos traz presentes inesperados” às 19h, no Teatro da Praça da Juventude (Rua Costa Rica, 2-108 – Parque das Nações, Dourados). O trabalho compõe a programação do Projeto de Extensão “Arte na Praça”, promovido pela UFGD. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço (60 lugares).

O espetáculo é inspirado nas propostas artísticas do teatro de objetos, uma vertente do teatro contemporâneo cuja principal característica é trazer para a cena objetos comuns do cotidiano, transformando-os em figuras poéticas. O grupo de artistas construiu o trabalho a partir da situação de uma mulher comum, que recebe um presente de seu marido. A imagem desse presente conecta memórias, imaginários, sonhos e alucinações e evoca temas como a violência doméstica, a opressão, o machismo, a passagem do tempo no ambiente privado, as frustrações e a solidão da personagem. O Núcleo Cena Viva atua em Dourados/MS desde 2009 e é formado pelos artistas Vânia Marques e José Parente, que também é professor e pesquisador do curso de Artes Cênicas da UFGD.

O Projeto de Extensão “Arte na Praça” iniciou suas atividades em março, no bairro Parque das Nações, as quais contemplam mostra de espetáculos, rodas de conversa e oficinas artísticas, estas últimas voltadas para mulheres jovens e adultas e para crianças. “A vida nos traz presentes inesperados” é o terceiro espetáculo apresentado de forma gratuita na Praça da Juventude, e para o primeiro semestre ainda está previsto o espetáculo “A pior palhaça do mundo”, no dia 05 de junho, às 17h.

Ainda há vagas para as oficinas artísticas, que são voltadas para mulheres e para crianças, e acontecem todas as quintas-feiras, às 14h30. As oficinas são simultâneas para que mulheres que cuidam de crianças possam participar, deixando suas crianças também numa atividade. Nas oficinas, o foco é a iniciação teatral e também serão promovidas rodas de conversa sobre vários temas. Para as crianças, atividades artísticas e de recreação.

O Projeto é uma realização da UFGD e tem como parceiros a Secretaria Municipal de Cultura de Dourados e os grupos artísticos: Coletivo Clandestino, Núcleo Teatral Isadora, Núcleo Cena Viva e Orendive Teatro Intercultural.

Mais informações: artenapracaufgd@gmail.com.

Serviço:

Oficinas para mulheres e oficinas para crianças

Todas as quintas-feiras, às 14h30, na Praça da Juventude. Participação gratuita.

Espetáculo: A Vida Nos Traz Presentes Inesperados.

Domingo, dia 15/05 – 19h

Teatro da Praça da Juventude.

Entrada gratuita.

Sinopse: Uma mulher comum, anônima, igual a tantas outras, em um espaço praticamente vazio. No dia do seu aniversário de casamento, ela recebe um presente inusitado de seu marido. Sozinha em cena, ela faz um balanço de sua vida enquanto abre o pacote. A partir daí, memória, imaginação, sonhos e alucinações se misturam em uma narrativa não linear, para refletir sobre a condição feminina na sociedade atual. O que é ser mulher no mundo de hoje? Violência doméstica, opressão, machismo, frustrações, solidão e ausência de perspectivas são alguns dos temas visitados pela montagem, que não tem respostas prontas e tampouco apresenta soluções fáceis, mas procura sensibilizar o público em relação a estes temas tão urgentes e preocupantes nos tempos atuais

Produção: Núcleo Cena Viva (Dourados-MS) | Atuação: Vânia Marques | Direção: José Parente | Criação, dramaturgia, figurino e objetos: Vânia Marques e José Parente | Iluminação: Gil Esper | Operação de luz e som: Rodrigo Bento e Bruno Augusto | Fotos: Bruno Augusto e Raique Moura | Edição de vídeo: Cadu Modesto.