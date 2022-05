Escola públicas de Três Lagoas recebem doação de kits de livros de literatura infantojuvenil 

Mais de 40 bibliotecas públicas da cidade serão contempladas com as obras regionais

Alunos da rede pública de ensino de Três Lagoas receberão essa semana a doação de 48 kits de livros infantojuvenis que abordam a cultura e a natureza do Estado.

Ao total, 480 exemplares serão distribuídos para bibliotecas públicas municipais e estaduais da cidade. Os livros foram escritos pela autora Mara Calvis e coautores, com o projeto “Ler, Conhecer e Preservar a Identidade Sul-Mato-Grossense”, contemplado pelo Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo (MTur), da Lei Federal de Incentivo à Cultura (8.313/91), conhecida como Lei Rouanet.

Os livros disponibilizados trazem temas regionais de relevância para a valorização do cenário local. “São histórias que falam sobre a identidade, a história, a geografia, as lendas, os pontos turísticos, a cultura, a fauna e a flora da nossa região, em um incentivo para que cada vez mais crianças e adolescentes conheçam seu estado e tenham orgulho de ser daqui”, pontua.

A entrega dos kits para os alunos três-lagoenses acontece no dia 13 de maio, às 14 horas, no auditório da AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas. Eles serão doados para 48 escolas.

Ao total, sete mil livros serão distribuídos pelo Estado. Já foram entregues kits em Campo Grande e Bonito e, além de Três Lagoas, receberão exemplares também os estudantes de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Ribas do Rio Pardo e Naviraí. Fazem parte de cada kit os livros “Jujuba, a seriema viajante – Sabores e Fronteiras do MS”, “Morgana e a Chalana – Pelas Águas do Pantanal/MS”, “Ñande Retã, Nosso Território – Povos indígenas de Mato Grosso do Sul”, Tuco, o Tucano Bom de Bico e os Sabores de Mato Grosso do Sul”, “Alfabeto Ecológico do Pantanal”, “Algumas Coisinhas que me Deixam Muito Feliz em Meu Mato Grosso do Sul”, “As aventuras de Ygor, o peixe barbado – Nas Águas de Campo Grande”, “As aventuras de Ygor, o peixe barbado – Nas Águas de Mato Grosso do Sul”, “As Curiosidades de Tatá” e “Cacá, a Jaguatirica”.

Os livros foram impressos graças ao aporte financeiro do grupo Energisa e da Solurb Soluções Ambientais, que destinaram parte do pagamento de impostos federais para o projeto. “É uma honra para mim poder ver meus livros chegando a cada vez mais sul-mato-grossenses e, mais do que isso, possibilitando que crianças e adolescentes adquiram o hábito da leitura, conhecendo a fundo elementos da terra onde vivem”, afirma Mara.

Para conhecer melhor os livros que serão distribuídos e outros títulos da autora, acesse https://www.maracalvis.com.br/ e confira.