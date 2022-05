Prefeitura de Dourados realiza mais de 104 quilômetros de patrolamento

Durante o mês de abril, a Prefeitura de Dourados por meio da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas), realizou serviços de patrolamento, cascalhamento e caixa de contenção de água em diversos pontos da área urbana e rural do município, totalizando mais de 120 quilômetros de vias melhoradas.

As equipes trabalharam nas aldeias, entornos de fazendas, distritos e bairros realizando 104,36 km de patrolamento, 16,88 km de cascalhamento e 17 caixas de contenção de água. Atualmente, as melhorias estão sendo feitas na área rural do Travessão do Guassuzinho na região de Vila Formosa e travessão da Fazenda Jararaca na região do Itahum e na área urbana nos Parques Nova Dourados, Residencial Pelicano e Sitiocas Campina Verde.

A Semop está trabalhando com máquinas da Prefeitura e também com máquinas terceirizadas para agilizar os serviços. “Nossas equipes estão empenhadas em realizar esses serviços para facilitar o acesso da população. Com o período chuvoso, algumas ruas ficam difíceis de transitar, ainda mais nas áreas rurais, então nosso compromisso é melhorar o máximo possível as vias. Temos um cronograma a seguir, e vamos levar os serviços para muitos bairros”, explicou o secretário da pasta, Luís Gustavo Casarin.

“Vale lembrar que a população pode solicitar o serviço através de ofício na Semop, indicando a localidade e deixando um telefone de contato para nossa equipe confirmar e colocar no cronograma. Muitas pessoas mandam através do WhatApp ou nas redes sociais e isso não gera ordem de serviço, e acaba não tendo resultado”, concluiu o secretário.