Zé Teixeira solicita construção de trevo na MS-157, em Itaporã

Na sessão legislativa desta quarta-feira (14/02) o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando a construção de trevo na Rodovia MS-157, de ligação com a rodovia de acesso ao Distrito de Santa Terezinha, em Itaporã.

Teixeira justifica que o pedido visa oferecer mais segurança no trânsito no referido trecho, uma vez que o acesso ao Distrito fica exatamente no meio de uma curva, que impede a visão de quem se destina de Maracaju àquele município, e daqueles que trafegam do Distrito de Santa Terezinha à MS-157, da mesma forma têm visão igualmente prejudicada para acessar a estrada com sentido a Itaporã.

“A ocorrência de inúmeros acidentes com vítimas fatais no segmento, em decorrência da situação apresentada. Desta feita, a obra pretendida beneficiará a todos que necessitam transitar pela MS-157, permitindo o acesso seguro ao Distrito de Santa Terezinha, em Itaporã.