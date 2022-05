Zé Teixeira intercede por instalação de Posto de Corpo de Bombeiros em Itaporã

O vereador Lindomar de Freitas, do Legislativo de Itaporã, solicitou intercessão do parlamentar

Itaporã é uma cidade expoente em Mato Grosso do Sul. Atualmente o município possui uma população estimada em mais de 25.000 habitantes, distribuídos em 4 distritos, com distâncias que variam entre 7 e 22 km de sua sede, além de uma ampla zona rural, cortada por 4 rodovias estaduais e dezenas municipais.

Com a missão de atender as necessidades dos itaporanenses, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), atual 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicação solicitando estudos ao Governo do Estado, visando à instalação de Posto de Atendimento do Corpo de Bombeiros Militar.

Zé Teixeira considera a viabilização do pleito essencial, na busca por proporcionar qualidade de vida aos moradores e com o intuito de sanar carências que não mais são admitidas pela população.

“Salientamos que a implantação da unidade reivindicada para Itaporã salvará a vida de cidadãos, uma vez que seu salvamento muitas vezes depende de segundos, e a Corporação de Bombeiros Militar possui os servidores mais preparados para este trabalho, no pronto atendimento em acidentes e incêndios na região em questão, motivos que requerem a atenção do Executivo Estadual nesta concretização”, finaliza o parlamentar.