Em dois anos Guarda Municipal prendeu 66 homens por descumprimento da medida protetiva de urgência

Em aproximadamente 2 anos a Guarda Municipal de Dourados (GMD) já atendeu 663 vítimas de violência doméstica, levando a prisão 293 agressores, e realizou 66 prisões por Descumprir de Medida Protetiva de Urgência. Somente em 2022 a GMD prendeu 13 autores de violência doméstica acusados pelo mesmo crime.

Uma das prisões ocorreu no domingo (01/05) por volta das 1h na região central. A GM foi acionada, onde a vítima relatou que seu ex-marido estava rondando sua casa, relatando que o acusado já invadiu sua residência em outros momentos, serrando o cadeado do portão, que sobe no telhado da casa e que até suas roupas teria rasgado.

Diante das características do autor a equipe realizou rondas e localizou o acusado próximo a casa da vítima. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Estão à disposição das mulheres vítimas de violência doméstica e de toda a população os telefones 153 e 199 funcionando 24h/dia para denunciais, reclamações, elogios e informações.