Zé Teixeira diz que Murilo vai integrar projeto do PSDB para eleição municipal

O deputado estadual Zé Teixeira, em entrevista ao programa “A Hora da Verdade”, na Rádio Grande FM, no último sábado (10), disse que o ex-prefeito Murilo Zauith fará parte do projeto de candidatura própria do PSDB, para as eleições municipais que acontecem no próximo mês de outubro.

Zé Teixeira, que é presidente do diretório do PSDB em Dourados, afirmou que tem conversado com Murilo e que recebeu autorização do ex-prefeito para trabalhar em cima desse projeto, que ele está dentro. Para o deputado, o apoio de Zauith é importante porque “ele é uma pessoa de caráter muito apurado, muito séria”.

Representando o União Brasil, o empresário, como destacou Zé Teixeira, tem uma longa trajetória, conhecimento e experiência, tanto politicamente quanto na área privada. “Tenho uma relação próxima com o Murilo, participamos de muitas campanhas juntos e temos um diálogo franco”, garantiu o deputado.