Walter Carneiro Júnior diz que Alcinópolis sempre teve atenção especial do governo

O pré-candidato do PP à Câmara dos Deputados nas eleições de 2 de outubro e ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Júnior, enalteceu a atenção especial dispensada pelo governo do Estado a cidade de Alcinópolis, que nesta sexta-feira (22) completa 30 anos de emancipação.

O ex-dirigente refere-se aos investimentos no município ao longo dos mandados do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), principalmente na área de saneamento básico, envolvendo os sistema de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário.

Segundo ele, com total cobertura de esgoto, Alcinópolis se destaca por já ter alcançado a universalização do saneamento básico.

Para Walter Carneiro Júnior, com apenas 30 anos, a cidade é referência em saneamento com o fornecimento de água potável e, agora, com rede e tratamento de todo o esgoto produzido pelos imóveis.

Ele observa que durante os últimos quatro anos, o foco principal da Sanesul está em torno do cumprimento da meta de universalização do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul e Alcinópolis é uma cidade privilegiada.

A maior parte das obras em Alcinópolis foi executada com recursos próprios da companhia, que tem o compromisso de reinvestir na ampliação ou manutenção dos sistemas, garantindo melhor qualidade e atendimento 24 horas.

“Recentemente, eu e o então secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, hoje nosso pré-candidato ao governo do Estado, estivemos com o prefeito Dalmy Crisóstomo, entregando obras de abastecimento de água e autorizando outros investimentos, levando melhor qualidade de vida e saúde para a população daquele que é um importante município para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, lembrou Walter Carneiro Júnior, que no dia 17 de março participou de ato público juntamente com a comitiva do governo.

No total, a cidade recebeu R$ 1.399.728,89 em investimento, incluindo as obras inauguradas em março último e as que estão em andamento.

“Quero parabenizar todas as autoridades públicas de Alcinópolis, em nome do prefeito Dalmy, por esta data histórica. É com grande orgulho que, à frente da Sanesul, tivemos a honra de atuar em favor de um povo ordeiro e trabalhador, contribuindo de certa forma para o seu desenvolvimento”, festejou Walter Carneiro Júnior, garantindo buscar novos recursos para o município caso seja eleito deputado federal.

Segurança hídrica

Em março deste ano, a Sanesul reforçou a segurança hídrica em Alcinópolis ao entregar, entre outros investimentos, um reservatório apoiado de 300 metros cúbicos, uma estação elevatória, entre outras obras complementares, incluindo a urbanização do local.

O valor investido foi de R$ 929 mil reais em recursos próprios da empresa.

No mesmo dia, a empresa anunciou a ativação de mais um poço tubular profundo (ALC-006), contrato que prevê um investimento de mais R$ 470 mil.

Apesar do sistema de fornecimento de água ser universalizado em Mato Grosso do Sul, a estatal tem atuado intensamente de modo a garantir mais segurança hídrica nas 128 localidades onde opera, o que significa mais qualidade de vida para a população.

Com apoio da prefeitura e do governo do Estado, recursos bem aplicados sempre geram resultados positivos nos municípios, como acontece em Alcinópolis, que mesmo tão jovem já tem saneamento para todos.