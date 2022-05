Reinaldo promove 1.016 policiais civis de MS; “maior promoção da história”, diz

Quarta-feira, 20 de abril de 2022. Nesta data, que passou a ser considerada histórica para a Polícia Civil, o governador Reinaldo Azambuja assinou ato de promoção de 1.016 policiais civis de todas as carreiras: delegados, investigadores, escrivães, médicos-legistas, peritos criminais, papiloscopistas e agentes de polícia científica.

Autorizadas na véspera do feriado de Tiradentes, o patrono das polícias do Brasil, as promoções são referentes a 2019. Elas serão publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) – na tarde desta quarta-feira (20) – com efeitos a contar de 1º de setembro de 2019.

“Assinamos esse decreto que permite a promoção de 1.016 policiais da Polícia Civil. Nunca teve uma promoção desse tamanho. É a maior da história. É um direito, uma conquista e um reconhecimento do nosso Governo para essa categoria. É um reconhecimento pelo ótimo trabalho da Polícia Civil, que é uma das melhores do Brasil e nos orgulha muito”, destacou o governador.

O ato de assinatura reuniu na Governadoria o secretário Antônio Carlos Videira, da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, a presidente da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia de MS), Aline Sinott, e o presidente do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis), Alexandre Barbosa.

Ao discursar, o secretário da Sejusp agradeceu ao governador. “O senhor está proporcionando a mais de mil policiais civis uma promoção que traz recursos, melhorias, valorização e reconhecimento. Muito obrigado. A segurança pública vive momento ímpar graças ao seu apoio e à credibilidade depositada em nossa equipe. A gente retribui com resultados”, disse Videira.

Na reunião, o delegado-geral da Polícia Civil contou que nas agendas de trabalho Brasil afora percebe o “olhar de cuidado” que a Polícia Civil tem em Mato Grosso do Sul e que o ato de promoção das categorias reforça essa política. “Essa assinatura de hoje impacta na vida de 1.016 famílias, que vão ter suas vidas transformadas”, agradeceu Gurgel.

A presidente da Adepol também reconheceu a iniciativa. “A palavra hoje é de gratidão. Mais do que o reconhecimento, o valor pecuniário para as famílias, esse aumento para as famílias, é o reconhecimento de igualdade. Isso que é importante: a valorização da igualdade entre os pares”, destacou a delegada Aline Sinott.

Gratidão também foi a palavra ressaltada pelo presidente do Sinpol. “São 1.016 famílias. Todas as vezes que a gente conversou, governador, na medida do possível, o senhor me atendeu. Temos que ser justos: quando há dificuldade temos que falar e quando há devolutiva por parte do Governo temos que reconhecer também. Muito obrigado”, pontuou.

Também participaram do ato de assinatura das promoções a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia; a consultora legislativa do Estado, procuradora Doriane Chamorro; a delegada-geral adjunta da Polícia Civil, Rozeman de Paula; e o diretor da Adepol, delegado Pedro Caravina.