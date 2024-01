Vinícius Junior se torna o primeiro brasileiro a marcar um hat-trick pelo Real contra o Barça

Craque brasileiro marcou três em goleada por 4 a 1 na decisão da Supercopa da Espanha

O Real Madrid goleou neste domingo o Barcelona por 4 a 1, jogo que pela final da Copa do Rei. Segundo o Lance!, o brasileiro Vinícius Jr atingiu uma marca especial no jogo, se tornando o primeiro brasileiro a marcar três gols na história do clássico vestindo a camisa merengue.

Os outros brasileiros que registraram hat-tricks em “El Clásico” são Evaristo de Macedo, em 1958, e Romário, em 1994. Nas duas ocasiões, ambos vestiam a camisa do Barça.

Neste século, Vinícius é apenas o quarto jogador a balançar as redes três vezes no confronto. Antes, apenas Messi, Suárez e Benzema haviam conseguido o feito. Ao todo, em 16 jogos frente ao rival catalão, o camisa 7 merengue já tem cinco gols e duas assistências.