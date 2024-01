Passageira de ônibus com drogas na bagagem é presa pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na madrugada desta segunda-feira (15), uma mulher de 19 anos de idade por tráfico de drogas.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na MS-164, área rural de Ponta Porã, quando abordaram um ônibus de passageiros que seguia no sentido Ponta Porã a Campo Grande. Durante a vistoria no compartimento de bagagens localizou-se uma mala de cor azul, onde estavam 20 quilos de maconha e 1,5 quilos de skank.

Entre os volumes prensados havia pó de café, na tentativa de disfarçar o odor característico da droga. A mulher, responsável pela bagagem, disse que foi contratada para pegar a droga em Ponta Porã e entregar na cidade de Osasco/SP. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.