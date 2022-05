Vereador Juscelino Cabral solicita informações sobre operação tapa-buracos

Por meio de requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Governo, o vereador Juscelino Cabral (PSDB) cobrou, durante a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Dourados, na segunda-feira (25), explicações sobre qual solução o poder executivo encontrou para o déficit de pessoal e a falta de equipamentos para atender a capacidade plena da usina de massa asfáltica do município.

No mês de abril do ano de 2021, Juscelino já havia solicitado informações a respeito da capacidade de produção e atendimento da usina de massa asfáltica no emprego das operações de tapa-buracos. Conforme apurado pelo vereador, que recebeu ofício com resposta da Secretaria de Governo em 14 de maio daquele ano, não havia pessoal e nem equipamentos suficientes para utilizar toda a sua produção em tempo hábil.

Após um ano do primeiro questionamento, e fiscalizando os serviços realizado pela Prefeitura, o vereador identificou que não houve melhorias, “ou pior, houve considerável aumento na precariedade das ruas e avenidas, sendo constantemente alvo de questionamento e cobrança por parte da população”.

Juscelino pontuou que “se a Prefeitura de Dourados possui a usina de massa asfáltica, que tem por objetivo a produção de material para o serviço de tapa-buracos, e que esta traz economia aos cofres públicos, qual razão de não se manter em condições acessíveis à população as ruas e avenidas da cidade?”.