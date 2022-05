Após perseguição adolescente grávida fica presa em veículo com mais de uma tonelada de maconha

A equipe da Base Operacional de Amambai da Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite desta terça-feira, 26, um indivíduo que transportava 1,2 tonelada de maconha em um veículo.

A prisão ocorreu quando a equipe que realizava fiscalização na MS 156 percebeu que um veículo GM S-10, cor cinza, possuía volume suspeito em seu interior, deu ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e acelerou o veículo empreendendo fuga.

Cerca de um quilômetros à frente o condutor chocou o veículo contra um barranco a margem da rodovia, e o abandonou empreendendo fuga a pé, sendo que no momento em que os policiais militares se aproximaram do veículo, encontraram uma adolescente (17) grávida, no banco de passageiro presa em meio a uma grande carga de tabletes de maconha.

Os policiais militares imediatamente realizaram socorro a passageira que foi abandonada pelo condutor, sendo encaminhada pelo Corpo de Bombeiros em seguida ao hospital.

No veículo, que ficou avariado com o choque, foram encontrados cerca 1.600 tabletes de maconha, que pesaram cerca de 1.200 kg do entorpecente.

O autor (23), que foi localizado pelos policiais, escondido em um matagal, foi preso em flagrante, e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, omissão de socorro, e homicídio culposo na direção de veículo automotor, pois a passageira do veículo sofreu interrupção da gravidez com a batida do veículo.

A carga ilícita e o veículo foram encaminhados para a Delegacia, com apoio da equipe da Polícia Militar de Amambai e também da Polícia Militar Ambiental local.