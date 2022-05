Governo de MS investe R$ 500 mil no futsal feminino da Serc/UCDB

O Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), assinou, nesta quarta-feira (27), termo de fomento que destina R$ 500 mil à Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc/UCDB). O recurso, proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS), será aplicado no fortalecimento do futsal feminino adulto do clube, que representará o estado em competições nacionais nesta temporada.

O aporte financeiro integra o programa “MS Esporte Elite”, lançado no ano passado. Por meio de edital de chamamento, a iniciativa visa desenvolver trabalho de aperfeiçoamento técnico, apoiando e fortalecendo clubes para a representação de Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de revelar atletas.

De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, o recurso representa um grande incentivo ao esporte sul-mato-grossense. “Nós, enquanto Fundação que representa o esporte, ficamos muito satisfeitos em financiar instituições que trazem resultados tão satisfatórios para nosso estado”, afirma Silvio. “Com certeza veremos muitas medalhas proeminentes dessa parceria, e não poderíamos nos orgulhar mais”, enfatiza.

Segundo a Serc, o recurso será utilizado no pagamento de bolsa para atletas e salários para a comissão técnica, contratação de reforços para a equipe, aquisição de materiais esportivos, investimento em estrutura adequada para treinos de alto rendimento, despesas com contratação de prestadores de serviços, entre outros.

Com o valor, o time, que tem parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), programa-se para participar de três grandes competições: a Taça Brasil de Clubes – Divisão Especial, Copa do Brasil e Copa Mundo do Futsal – Fase Internacional. A Taça terá Campo Grande como sede, entre 29 de maio e 4 de junho. A primeira fase da Copa do Brasil tem início em junho, segundo a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Já a Copa Mundo está prevista para acontecer entre os dias 22 e 27 de agosto, também na capital sul-mato-grossense, reunindo 12 equipes de diversas partes do mundo.

“Esse dinheiro vem para nos ajudar nos campeonatos estaduais e nacionais, nos proporcionando uma renda. Muitas de nós precisam trabalhar durante o dia para se manter, e com esse investimento poderemos nos dedicar exclusivamente ao esporte”, declara a capitã do time, Bruna Elisbão. “Os campeonatos não são baratos. Então, agora, poderemos montar uma equipe competitiva, focada em crescer cada vez mais”, conclui Bruna.

Conforme João Félix, presidente da Serc, agora existe a possibilidade de alavancar a parte técnica do time. “O auxílio é fundamental para que a gente dê um salto de qualidade, que é nosso grande propósito e objetivo”, diz o presidente. “Buscamos uma equipe de futsal feminino de alto nível, então agora nosso trabalho é ter a sabedoria de administrar esse recurso para alcançarmos nossas metas”, conclui.

Para o técnico da equipe, Luiz Fernando Borges Daniel, conhecido como “Nando”, o recurso vem para somar. “Nossa equipe tem apresentado resultados muito bons ao longo dos anos, se destacando no cenário nacional”, diz o treinador. “O investimento vem em boa hora, porque vamos poder trabalhar melhor a parte física e técnica, mantendo nossos resultados a nível nacional”, encerra.