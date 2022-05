Para reforçar ‘Dia D’, 84 mil doses de vacina contra Influenza são distribuídas para os municípios de MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribui nesta quarta-feira (27), 84 mil doses de vacina contra a Influenza aos 79 municípios do Estado. A estratégia é para reforçar o ‘Dia D de Vacinação contra a Influenza’ que acontece no próximo dia 30 de abril, em Mato Grosso do Sul.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Flávio Britto, é importante que os pais ou responsáveis levem as crianças menores de cinco anos para se vacinarem contra a gripe. “Estamos ofertando a vacina para este público e por este motivo, estamos entregando hoje, aos 79 municípios do Estado, mais 84 mil doses da vacina contra a Influenza para que intensifiquem a vacinação no próximo dia 30 de abril. Cada município é responsável por desenvolver a sua estratégia e esperamos alcançar bons resultados”.

A coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, ressalta que desde o início da campanha realizada no dia 4 de abril, a cobertura vacinal atingiu apenas 10% da meta vacinável de 90% no Estado.

“Não podemos esquecer que estamos no início da campanha, mas infelizmente, tivemos pouca adesão dos idosos nesta campanha. Então, idosos a partir de 60 anos, profissionais de saúde e crianças a partir de seis meses a menores de 5 anos precisam se vacinar contra a gripe. Para as crianças, as unidades de saúde também estarão ofertando a vacina contra o sarampo”, pontua Ana Paula.

A população estimada apta a se vacinar contra a Influenza é de 1.048.221. Mato Grosso do Sul havia recebido do Ministério da Saúde 220 mil doses de imunizantes e já aplicou 81.946 doses, que corresponde a 10,5% de cobertura vacinal dos grupos específicos da Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza no Estado.