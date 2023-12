Venda legal dos cigarros eletrônicos no Brasil pode garantir segurança aos consumidores

Vapor On, e-commerce brasileiro que comercializa produtos licenciados internacionalmente explica a importância da regulamentação responsável, visando a promoção de alternativas mais seguras ao tabagismo convencional

A proibição da venda de cigarros eletrônicos, também conhecidos como “vapes,” no Brasil tem sido um tópico amplamente debatido. Enquanto o país proíbe a comercialização desses dispositivos, 80 nações, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, optaram por permitir a venda com regulamentações rigorosas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A regularização desses produtos em outros países visam a redução de danos em comparação com o consumo de cigarros tradicionais. Portugal e Itália, por exemplo, estabeleceram limites para a quantidade de nicotina nos líquidos e o tamanho dos refis de recarga.

Especialistas enfatizam que a venda legal dos vapes poderia garantir maior segurança aos consumidores. A falta de regulamentação cria um ambiente em que produtos de origem duvidosa, frequentemente contrabandeados ou produzidos em condições precárias, são amplamente encontrados no mercado, sem qualquer controle de qualidade ou segurança.

A Vapor On, e-commerce brasileiro de cigarros eletrônicos que comercializa produtos internacionais licenciados, destaca que a regulamentação permite o controle de qualidade e das substâncias que a população está consumindo. Além da segurança ao consumidor, por saber a procedência.

A Suécia fornece um exemplo notável de regulamentação eficaz, em que os vapes são considerados menos prejudiciais do que os cigarros convencionais. As autoridades suecas incentivam fumantes a migrarem para os dispositivos eletrônicos como parte de um plano para eliminar o vício do tabaco. Isso coloca a Suécia no caminho para se tornar a primeira nação europeia a ser declarada “livre do tabagismo”, com uma taxa de fumantes inferior a 5% em sua população.

A dependência química da nicotina é um desafio considerável para muitos fumantes, independentemente da forma de consumo. Alguns usuários de cigarros tradicionais podem considerar os vapes como uma estratégia para reduzir ou parar de fumar, embora isso não garanta a eliminação da dependência.

A escolha entre cigarros convencionais e vaping é uma decisão pessoal, mas deve ser baseada em dados e orientações médicas. O tabagismo continua sendo uma das principais causas de mortes evitáveis em todo o mundo, enquanto os riscos associados ao vaping ainda estão sendo investigados.

Independentemente da escolha feita, o aconselhamento médico, programas de cessação do tabagismo e regulamentações desempenham um papel crucial na redução dos riscos para a saúde. A pesquisa contínua e a conscientização sobre os efeitos do tabaco e do vaping são essenciais para proteger a saúde pública e permitir que as pessoas tomem decisões pautadas em informações concretas.

