UFGD publica resultado final do concurso para cargos técnico-administrativos

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou nesta terça-feira (19/12) três editais referentes ao concurso público de cargos técnico-administrativos (CPTA-2023/UFGD): o parecer do procedimento de heteroidentificação, as respostas aos recursos do resultado preliminar e o resultado final.

O edital com o resultado final apresenta as notas e as classificações por ampla concorrência, por reserva de vagas e final. Posteriormente à essa homologação, os candidatos aprovados e classificados serão nomeados, obedecendo à ordem de classificação, nos cargos para os quais foram habilitados, mediante portaria expedida pela Reitoria da UFGD, publicada no Diário Oficial da União e divulgada no Boletim de Serviços da universidade, disponível no endereço eletrônico https://sistemas.ufgd.edu.br/boletim/pesquisa.

A nomeação ocorrerá conforme a necessidade da UFGD, dentro do prazo de validade do concurso. A partir da publicação do ato de nomeação, a posse deverá ocorrer em até 30 dias.

Esse concurso selecionou candidatos aptos a 14 vagas distribuídas entre os cargos de assistente social, engenheiro civil, técnico em tecnologia da informação e técnico de laboratório – Química, Ciências Biológicas/Zoologia, Análises Clínicas e Informática.

Para os cargos técnico-administrativos, a remuneração inicial é de R$ 2.667,19 (Nível D) e R$ 4.556,92 (Nível E), acrescida de auxílio-alimentação de R$ 658 e com incentivos previstos no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação.

Contatos

Centro de Seleção da UFGD

Telefones (67) 3410-2840 e 3410-2846

E-mail: cs.concursotecnico@ufgd.edu.br

Endereço: Rua João Rosa Góes, n.º 1.761, Vila Progresso, Dourados-MS