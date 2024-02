Unimed Campo Grande promove encontro com gestantes

Dúvidas e mitos são esclarecidos por profissionais especializados

Com o objetivo de esclarecer temas que envolvem a maternagem e todo o cuidado pré e pós-parto, a Unimed Campo Grande promove o I Encontro com Gestantes de 2024, ainda na primeira semana de março. A ação é gratuita e destinada a toda a comunidade gestante. “Podem participar a gestante e sua rede de apoio. A oportunidade é única, já que são discutidos temas esclarecedores, baseados em dúvidas e demandas que surgem entre as próprias gestantes”, explica a enfermeira e responsável pela Linha de Cuidado Gestante do Programa Viver Bem da cooperativa, Alessandra Silva. “Construímos um local de aprendizado, onde os participantes realizam trocas de suas experiências e, assim, quebra de alguns tabus que são implantados pela sociedade.”

Conhecimento e desmistificação – Esta é a 79ª edição do evento e tem como tema. Para a médica obstetra Rubia Borges Loureira, a importância dessa ação é promover o conhecimento para escolhas saudáveis, diminuindo a chance da gestante tomar decisão por medo, inverdade ou por escolhas alheias. “O público é formado, em sua maioria, por pais de primeira viagem, jovens, e com dúvidas, por exemplo, com a amamentação, privação do sono, falta de rede de apoio e o papel do pai”, explica. Para esta edição, a doutora abordará temas como a escolha da via de parto, a recepção do recém-nascido, a analgesia de parto e, ainda, a amamentação.

A pediatra Hemilene Lucas Mendes de Lima também faz a orientação dos grupos e, no Encontro com Gestante falará sobre os cuidados iniciais com o recém-nascido na maternidade, a desmistificação do choro do bebê e esclarecimentos sobre os testes de triagem neotanal. “É uma fase de muita ansiedade e muitas informações, nem todas corretas. Por isso, nas palestras, procuro ensinar os pais e mães sobre o manejo do seu bebê, por meio de uma linguagem didática e de fácil compreensão, colocando exemplos do dia a dia com muita interação com o público”, conta a médica.

Ela fala ainda que, nos primeiros meses, o grande desafio é saber se está sendo feita a “coisa” certa, já que o bebê não fala e os pais demonstram insegurança em entender algumas situações do dia-a-dia. “Procuramos mostrar as diferentes formas de agir, de acordo com cada fase de desenvolvimento do bebê e questões relacionadas aos cuidados de higiene e troca de fraldas, materiais que são necessários para evitar problemas como assadura, ressecamento da pele, infecção do coto umbilical, e os cuidados para a mãe, com explicação sobre possíveis problemas como fissuras mamárias durante a amamentação, dor e angústia de não saber se o bebê está sendo nutrido adequadamente também, são todos discutidos e as experiências compartilhadas”, diz Hemilene.

79ª. edição – O curso será realizado de 4 a 8 de março, sempre 19h, no auditório da Unimed Campo Grande. As inscrições devem ser feitas no site unimed.me/051/encontro-gestantes1.

Para este ano, a responsável pela Linha de Cuidado Gestante do Programa Viver Bem da cooperativa, Alessandra Silva, diz que um tema a mais foi incluído: “como montar a mala de maternidade, um assunto que traz preocupações para as futuras mamães. Teremos muita informação de valor”, avisa Alessandra.

Confira a programação completa:

DIA 4

19h – Escolha da via de parto

Dra. Rubia Borges, Ginecologista e obstetra

20h – Anestesia no parto

Dr. Rodrigo Laudo, Anestesiologista

DIA 6

19h – Conhecendo seu bebê

Dra. Hemilene Mendes, Pediatra

20h – Primeiros socorros em bebês

SOS Unimed

DIA 7

19h – Montando a mala da maternidade

20h – Amamentação

Suzana Bahmad, Enfermeira e Consultora em Amamentação

DIA 8

19h – Primeiros cuidados com o bebê

Suzana Bahmad, Enfermeira e Consultora em Amamentação

Jeito de Cuidar Unimed – Um movimento das Unimeds que conecta todos da cooperativa em torno do “cuidar” – que é a essência da marca, define um novo padrão de cuidado com a saúde e com o bem-estar das pessoas, proporcionando uma experiência positiva e única aos beneficiários, clientes e à comunidade em geral.