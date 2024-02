Em Itaquiraí, investimentos do Estado vão de saúde até obras de drenagem e asfalto

Ao todo R$ 24 milhões estão garantidos pelo governo de Mato Grosso do Sul para obras em Itaquiraí, cidade do sul do Estado com quase 20 mil habitantes. A maior parte do dinheiro, R$ 15 milhões, deve ir para um projeto de pavimentação e drenagem no Parque Industrial do bairro São José.

Representantes do município vieram a Campo Grande pedir recursos do Governo nesta sexta-feira (23). Ouviram do governador Eduardo Riedel que terão todo o apoio necessário. “Estando pronto o projeto executivo, internaliza com a gente, vamos avaliar a melhor maneira de ser o mais célere possível”, disse Riedel à comitiva que esteve no encontro.

O prefeito Thalles Tomazelli aproveitou a oportunidade para agradecer e reforçar a importância de um investimento como este para a cidade. “Temos indústrias que geram emprego e renda naquela localidade. A gente precisa levar o desenvolvimento”, declarou.

Para o gestor muitas vezes os prefeitos se deparam com “demandas que o braço não pode alcançar”, por isso a necessidade de parcerias com o Estado.

Durante o encontro Riedel ainda garantiu investimentos de R$ 8 milhões em obras de infraestrutura na praça de Itaquiraí e de saneamento na cidade.

“Ainda bem que a gente tem a condição de fazer o investimento. O nosso compromisso é com o desenvolvimento da cidade. É isso que as pessoas querem. Elas querem o serviço na educação, na saúde, no saneamento, na pavimentação em frente a casa delas”, finalizou o governador.

Participaram também do encontro os deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, além dos deputados estaduais Mara Caseiro, Paulo Corrêa, Pedro Caravina e Jamilson Name. A reunião na Governadoria ainda contou com vereadores de Itaquiraí.