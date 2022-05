Unidade móvel do Hospital do Câncer disponibiliza exames no CAM em Dourados

A ação é uma parceria com a Prefeitura e começa nesta terça e segue até sexta (29)

A Prefeitura de Dourados, através de uma parceria com o Hospital do Amor, disponibiliza exames através da Unidade Móvel do Hospital de Câncer de Barretos, no CAM (Centro de Atendimento à Mulher). Os exames começam nesta terça-feira (26) e seguem até sexta (29). A iniciativa busca a prevenção da saúde, com a oferta dos exames para identificar câncer de mama e câncer de colo de útero.

Os exames ofertados são: a coleta de preventivo, que é destinado para mulheres de 25 a 64 anos, e a mamografia, para mulheres de 50 a 69 anos. A coordenadora do CAM, Valquíria Espíndola Matoso, explica que o atendimento é de livre demanda. “A carreta estará estacionada no estacionamento e as mulheres que desejam realizar os exames podem aproveitar essa semana para fazer os exames”, contou.

O enfermeiro Fábio Hortelan, ressalta que essa iniciativa busca incentivar a saúde da mulher, que deve ocorrer durante todo o ano. “Nós temos o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer, mas, com essas ações buscamos garantir o diagnóstico, pois quanto mais cedo temos o diagnóstico, mais rápido será o tratamento”, pontuou.

O enfermeiro ainda aponta que o diagnóstico precoce fornece ao paciente uma chance maior de cura, pois o tratamento é, na maioria dos casos, mais efetivo quando diagnosticado nos estágios iniciais.