Estudantes do IFMS se preparam para feira internacional

Ariadne e Bianca irão aos EUA em maio para apresentar projeto que resultou em livro sobre participação de mulheres na ciência

Duas estudantes do Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) preparam-se para participar da Regeneron ISEF 2022 (International Science and Engineering Fair), considerada uma das maiores feiras de ciências do mundo. Este ano, o evento será realizado de forma híbrida – com as avaliações dos trabalhos em formato virtual e presencial -, entre os dias 7 e 13 de maio, em Atlanta, Geórgia (EUA).

Alunas do curso técnico em Informática, Ariadne Mori e Bianca Fernandes, ambas com 18 anos, foram credenciadas para a feira internacional porque o projeto que desenvolveram no IFMS ficou em segundo lugar na categoria “Educação e Humanidades” da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), em 2021.

As jovens ajudaram a elaborar o livro “Heroínas Ocultas: as histórias nunca contadas da ciência”. A obra, que conta a trajetória de 17 pesquisadoras, busca valorizar o trabalho desenvolvido por mulheres na ciência e estimular meninas a seguir o mesmo caminho. Os textos e as ilustrações foram produzidos por um grupo de 11 estudantes do IFMS.

Natural de Jardim e aluna da rede pública desde a educação infantil, Bianca – que é filha de contadora e cujo padastro é torneiro mecânico – está ansiosa com a participação na Regeneron ISEF.

“Acredito que vai ser uma experiência única, pois vamos representar o Brasil e o nosso estado. Além disso, participar de uma feira internacional é algo que nunca imaginei. Será a oportunidade para conhecer outras pessoas que, assim como a gente, estão fazendo ciência”, comemora a estudante.

Filha de funcionária pública e enfermeiro, Ariadne tem acumulado experiências positivas desde que ingressou no IFMS.

“Apresentações em grandes feiras científicas, a primeira vez dentro de um avião e, em breve, a primeira viagem internacional. Também tivemos dificuldades, mas isso nos ajuda a amadurecermos e a enfrentarmos melhor os obstáculos que vierem a surgir em nossas vidas”, destaca.

Com o visto para entrada nos EUA aprovado, as estudantes agora se preparam para apresentar o projeto oralmente, no mês que vem. Nesta quarta e quinta-feira, 27 e 28, a dupla apresentará o trabalho virtualmente à organização da Mostratec. Será uma oportunidade de treinarem o inglês e também respostas a possíveis questionamentos da banca julgadora.

Ariadne e Bianca embarcam para os Estados Unidos no dia 6 de maio, acompanhadas pela docente do Campus Campo Grande Marta Luzzi, uma das orientadoras do projeto. A outra professora que as orientou, Cláudia Fernandes, acompanhará o evento de forma virtual aqui de Campo Grande.

Apoio – Por meio do Edital nº 020/2022, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), o IFMS irá conceder R$ 24 mil como apoio à participação das estudantes e da professora no evento. Cada uma receberá R$ 8 mil, valor que poderá ser utilizado para despesas com inscrições, vistos, passaportes, entre outras. As passagens e a hospedagem de Ariadne e Bianca foram pagas pela Mostratec.

O Campus Campo Grande também concedeu apoio financeiro para a participação das estudantes e da docente. Foram disponibilizados R$ 8.997,00, valor que ajudará a custear inscrições e a alimentação do grupo.

“A nossa alegria e satisfação em poder contribuir com essa viagem é muito grande porque nós sabemos como é importante dar essa oportunidade aos nossos estudantes, e também em reconhecer um projeto desenvolvido por duas docentes do campus e já consolidado na instituição “, ressalta o diretor-geral da unidade, Dejahyr Lopes.

Para a docente que acompanhará as estudantes, o fomento a esse tipo de ação representa o reconhecimento da instituição pela dedicação e empenho das jovens que participaram do projeto.

“Cabe destacar que o protagonismo juvenil dessas estudantes foi fundamental para o desenvolvimento de todo o projeto e resultou na credencial para representar o Brasil na maior feira pré-universitária de ciências do planeta. Meninas incríveis que escreveram, narraram e ilustraram um livro que conta histórias de mulheres que fizeram tecnologia pelo mundo”.

Outras participações – Esta será a quarta participação do IFMS no evento internacional.

Na 65ª edição da feira, realizada no ano de 2014, o projeto de um suplemento alimentar à base de soja com potencial anticancerígeno foi apresentado por Carla Fernanda Okabe e Rayane Melo, que na época eram estudantes do Campus Coxim. A pesquisa foi premiada como um dos 50 trabalhos de destaque nas Américas, pela Organização dos Estados Americanos (OEA), e ainda recebeu outros prêmios.

Em 2016, o então estudante Luiz Fernando Borges, do Campus Aquidauana, apresentou um projeto que utilizava a tecnologia para devolver às pessoas que perderam algum membro do corpo a capacidade de movimento e as sensações táteis. Além de obter um dos prêmios de primeiro lugar na área de Engenharia Biomédica da ISEF, a pesquisa foi considerada a melhor na categoria.

Três anos depois, a técnica em Metalurgia formada pelo Campus Corumbá, Maria Aparecida Trindade da Silva, esteve na ISEF para apresentar uma espuma cerâmica que poderia ser utilizada como isolante térmico e acústico em fornos de carvoarias e na construção civil. O diferencial da pesquisa foi a utilização de resíduos sólidos – no caso, vidros de garrafas descartadas nas ruas – e o fino do carvão vegetal, um resíduo das carvoarias.

Regeneron ISEF – É realizada desde 1950 pela Society for Science & the Public, organização sem fins lucrativos que atua em prol da ciência.

Mais informações sobre a feira, que reúne jovens do mundo inteiro, estão disponíveis no site do evento – https://www.societyforscience.org/isef/