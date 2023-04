UFGD divulga gabarito definitivo do Vestibular em Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou nesta sexta-feira (28/04) o gabarito definitivo do Vestibular para Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu (PSLIN-2023/UFGD), que conta com 70 vagas para candidatos indígenas das etnias Guarani ou Kaiowá.

As próximas datas importantes, de acordo com o cronograma do vestibular são para divulgação: da pontuação obtida na prova objetiva, na Área do Candidato (https://selecao.ufgd.edu.br/), em 5 de maio; do resultado preliminar, na página do Vestibular PSLIN, em 12 de maio; do período de recurso sobre o resultado preliminar, de 15 a 16 de maio; do resultado final e da convocação para matrícula, na página do Vestibular PSLIN, em 22 de maio.

O curso tem como objetivo formar professores em quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza. É realizado na modalidade de alternância, com períodos pré-definidos de aulas na universidade e nas aldeias indígenas, e promove a troca de saberes e de experiências.

Todas as informações estão disponíveis na página: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/licenciatura-indigena-teko-arandu/pslin-2023.

Contatos

As informações sobre o Vestibular Teko Arandu devem ser obtidas na Coordenadoria do Centro de Seleção, localizada na Rua João Rosa Góes, 1.761, Vila Progresso, em dias úteis, das 7h às 19h, pelos telefones (67) 3410-2840, (67) 3410-2846 e (67) 99332-4046 (WhatsApp) ou, ainda, pelo e-mail cs.indigena@ufgd.edu.br .