Censo Previdenciário foi respondido por 100% dos servidores da CGE-MS

Governo prorrogou o prazo para 31 de maio devido àqueles que ainda não responderam ao procedimento

A Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) alcançou a meta de 100% dos seus servidores terem efetivado o Censo Cadastral Previdenciário dentro da data prevista pelo Governo do Estado, 28 de abril.

De acordo com a responsável pelo setor de Recursos Humanos da instituição, Raqueline Ovelar Soares Serrano, é gratificante ter a colaboração e a conscientização dos colegas para uma atividade tão importante como esta.

“Nossa equipe desempenhou o trabalho com o apoio de todos os gestores e servidores da CGE-MS, além da participação da Secretaria de Administração, por meio da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul. É essencial que o público-alvo responda o questionário para que mantenha a vida funcional atualizada e organizada para que não corra o risco da possibilidade de não receber os proventos”, afirma Raqueline.

Devem responder a documentação segurados, dependentes, aposentados e pensionistas dos órgãos vinculados ao RPPS/MS (Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul), das autarquias e das fundações do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública vinculados ao RPPS/MS; militares estaduais, ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares).

Também estão incluídos servidores ativos que estejam cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino, licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades.

Prorrogação

O prazo do Censo Previdenciário foi prorrogado conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (28). Aqueles que, por algum motivo, não conseguiram se cadastrar terão até 31 de maio.

A medida foi necessária devido à ausência de um percentual de 16% de servidores que não realizaram o procedimento. Essa porcentagem corresponde a aproximadamente 10 mil segurados.

Com as opções on-line e presencial, a atualização cadastral é obrigatória. A modalidade on-line objetiva facilitar o acesso, permitindo que o registro ocorra sem a necessidade de se deslocar a uma das unidades físicas de atendimento.

Realizado a cada cinco anos, o Censo cumpre uma determinação federal. O último levantamento foi em 2016 e deveria ter ocorrido um novo em 2021, porém, devido a pandemia de Covid-19, o prazo foi ampliado.

Informações sobre os documentos necessários, dúvidas frequentes e pontos de atendimento estão disponíveis no site: www.censo.ms.gov.br. Há ainda a possibilidade de sanar dúvidas pelo telefone: (67) 4042-1007 e pelo WhatsApp: (67) 99630-7481.