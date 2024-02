UEMS/Dourados: Mestrado Profissional em Ensino em Saúde abre inscrições para alunos especiais e vinculados

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde, Mestrado Profissional (PPGES), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade Universitária de Dourados, divulga os critérios e o período para solicitação de matrícula para aluno/a/a especial ou vinculado/a/a nas disciplinas ofertadas no Programa. As inscrições estão abertas até 1º de março de 2024, período no qual o/a candidato/a pode enviar os documentos constantes no item 2.2 do edital para o e-mail ppges@uems.br.

Poderão se inscrever neste processo seletivo do Programa de Pós-graduação stricto sensu Ensino em Saúde, Mestrado Profissional, portadores/as de diploma de Curso Superior, em cursos de graduação da área da saúde, devidamente autorizados e reconhecidos por órgão competente.

Confira as disciplinas disponíveis:

Para inscrição no processo seletivo do PPGES, o/a candidato/a deverá preencher o cadastro on-line e enviar os documentos digitalizados em formato PDF para o e-mail ppges@uems.br com tamanho máximo de até 25MB (para arquivos em tamanho maior do que o especificado, deve-se enviar em dois ou mais e-mails, identificando o/a remetente).

A matrícula será nos dias 11 e 12 de março de 2024, presencialmente, das 07h30 às 12h e das 13h às 16h.

O resultado com a homologação da matrícula como aluno/a especial ou vinculado/a será divulgado no site do Programa.

Alunos especiais e vinculados

Ao/à aluno/a/a especial ou vinculado/a é vedada a matrícula em mais de 1 (uma) disciplina no mesmo semestre.

Aluno/as especiais são aluno/as não vinculado/as a Programas de Pós-graduação da UEMS, sendo permitido cursar apenas uma disciplina por semestre, sem direito ao diploma de mestre.

Denominam-se vinculado/as os/as discentes regularmente matriculados/as em Programas de Pós-Graduação da UEMS, que desejam cursar disciplinas em programas distintos da Instituição. Ao/à aluno/a vinculado/a é permitido cursar apenas uma disciplina por semestre.