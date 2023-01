Ucrânia acusa Rússia de violar trégua unilateral

Já Moscou denunciou ataques de Kiev, que criticou cessar-fogo

A Ucrânia denunciou ataques promovidos pela Rússia após a entrada em vigor da trégua de 36 horas declarada pelo regime de Vladimir Putin por conta do Natal ortodoxo, celebrado no sábado (7).

O cessar-fogo unilateral começou às 6h (horário de Brasília) desta sexta-feira (6), mas, segundo Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano, as forças russas lançaram mísseis contra a cidade de Kramatorsk, na província oriental de Donetsk.

“Os ocupantes atacaram a cidade com foguetes duas vezes”, declarou o assessor do presidente Volodymyr Zelensky. De acordo com Tymoshenko, um edifício residencial foi atingido no bombardeio, mas o ataque não deixou mortos.

A Ucrânia também acionou alarmes aéreos em todo o país após a decolagem de dois jatos de caça da base de Baranovichi, em Belarus, país aliado da Rússia.

Moscou, por sua vez, acusou a Ucrânia de disparar tiros de artilharia em Donetsk, embora Kiev não tenha aceitado o cessar-fogo. “Os ucranianos continuam os bombardeios de artilharia em áreas povoadas e contra as posições das forças russas”, disse o Ministério da Defesa da Rússia.

Já Zelensky acusou Moscou de usar o Natal ortodoxo como “cobertura para conter o avanço” da Ucrânia no Donbass, região onde ficam as províncias de Donetsk e Lugansk.

“Todo mundo sabe como o Kremlin usa as pausas na guerra para continuá-la com vigor renovado”, acrescentou o presidente. O Departamento de Estado dos EUA fez coro e afirmou que a trégua de Putin é uma medida “cínica” para “ganhar um pouco de oxigênio”.

Da AnsaFlash