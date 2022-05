UBS Jardim Piratininga recebe médico especialista em Medicina de Família e Comunidade

A Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), informa que a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Piratininga, está com um médico especialista em Medicina de Família e Comunidade atuando no local.

O município aderiu ao programa Médicos pelo Brasil, do Governo Federal, sendo contemplado com o profissional, que começou os atendimentos ontem, na USB Jardim Piratininga. “A comunidade estava há mais de um ano sem médico, por ser um local de difícil provimento, mesmo com nove processos seletivos, o município não conseguia profissionais para atender a região”, explica Vagner Costa, diretor da Atenção Básica à Saúde.

O doutor Carlos Augusto Cáceres Encina, de 31 anos, é médico formado pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). “Atuo na atenção primária à saúde há 6 anos. A possibilidade de progressão de carreira em minha área de atuação fez-me optar pelo programa Médicos pelo Brasil como tutor médico. Buscarei reconhecer as demandas em saúde da comunidade e desenvolver meu trabalho da melhor forma possível em conjunto com a equipe”, destaca Carlos.

“O médico de família e comunidade atua diretamente no atendimento da atenção primária à saúde, que presta assistência à saúde continuada, integral e abrangente. Termos um especialista nesta área é um ganho para a unidade e para toda a comunidade da região”, acredita o secretário municipal de saúde, Waldno Lucena.

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é a especialidade do atendimento básico ao paciente. Com o conhecimento sustentado pela clínica médica, pediatria e ginecologia e obstetrícia, ela é voltada para o atendimento à criança, ao idoso, à gestante, ao hipertenso, ou a um jovem com dor de cabeça, por exemplo.

Serviço: A UBS Jardim Piratininga fica na Rua Dom Pedro I, 2.080.