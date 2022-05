Sessão da Câmara teve homenagens a quem contribui para o desenvolvimento de Ponta Porã

A sessão ordinária de 26 de abril, realizada na Câmara Municipal de Ponta Porã, foi marcada pela entrega de honrarias a pessoas e instituições que contribuem para o desenvolvimento social, econômico, cultural da fronteira.

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa prestou homenagem a Walquiria Dauzacker e Ederson Silveira Dias, “pela inauguração da ‘Farmácia do Bairro + Popular’, no bairro da Granja, no dia 17 de junho de 2021, fortalecendo o comércio e levando atendimento de qualidade à população dos bairros, criando laços de confiança com os clientes, satisfação e preço acessível”.

Também foi homenageado pelo Vereador Edevaldo Mattoso, o senhor Luciano Pereira da Silva, “pela nomeação e promoção ao cargo de Gerente da Sanesul em Ponta Porã. Desejamos sucesso na condução dos trabalhos e que a empresa continue oferecendo serviços de qualidade e aprimoramento constante, respeitando permanentemente o meio ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população pontaporanense”.

O Vereador José Menino Júnior prestou homenagem a Odovaldo de Souza, “Como mérito à atuação profissional e empreendedora no meio veterinário, oferecendo os melhores insumos para a produção agropecuária, levando bem-estar aos bichinhos de estimação e aos donos que buscam os melhores produtos para cuidarem dos seus animais. Confiança, tranquilidade e qualidade é o que define a atuação da ‘ProVet Veterinária’ na comunidade pontaporanense, em seus oito anos de atuação”.

O empresário Kleber Rogerio Paladini também recebeu homenagem do Vereador José Menino Júnior, “pelo êxito da empresa ‘Paladini’ que movimenta o setor econômico no segmento de compra de materiais para reciclagem, gerando renda para os trabalhadores que dependem da coleta desses resíduos, contribuindo com a preservação ambiental e a sustentabilidade social”.

A Vereadora Kamila Alvarenga homenageou a Professor Fannyliz Alvarenga de Oliveira Tibcherani, “pela criação da Plataforma ‘Florescer Mulher Digital’, oportunizando mulheres e público em geral a terem acesso a conteúdos contemporâneos extremamente relevantes, momentos de interação, evolução e empoderamento pessoal, além de fomentar o empreendedorismo, buscando formas alternativas de ter sucesso na vida pessoal e profissional. Parabéns por esse lindo projeto, colocando-se a serviço, em função do bem-comum”.

A empreendedora Miglidiane Make-Up, também recebeu homenagem “pela singular habilidade como maquiadora, com produtos e pincéis, confere ao rosto feminino beleza e sensualidade, tornando mais formosa a imagem das pessoas. Com muito talento e estudo, tem nas mãos a arte de revelar rostos perfeitos promovendo autoestima e valorização pessoal e atendendo sempre a expectativa do cliente”.

Kamila Alvarenga ainda homenageou os crossfiters que participaram do Hard Games em Dourados, Tadeu Almeida de Santana, Emir Oneides Prado, campeões na categoria acima de 35 anos. O trio Team Fronteira, Willian Filgueira, Maikon Rivarola e Cristian Croce, que conquistou a terceira colocação no desafio entre as equipes. Foram homenageadas Brenda Niz e Thais Artuzi, campeãs na categoria intermediário.

A parlamentar manifestou “parabéns treinadores do Crossfit pela participação num desafio que contou com a participação de vários Crossfitters da região, adeptos dessa prática esportiva que une treinos de alta intensidade e desafio, o que é sinônimo de elevado desempenho físico e mental”.

Quem também prestou homenagens na sessão foi a Vereadora Neli Abdulahad. Ela homenageou Maria Alice Cavalheiro Villalba Escobar e Maria Lucia Ledesma ribeiro, “pelo sucesso da marca MM-Doceria, proporcionando momentos agradáveis às pessoas, por meio dos deliciosos doces e bolos que produzem com amor, perfeição e incrível sabor. Que as melhores receitas estejam sempre com você e que o sucesso continue sendo rotina em seu trabalho, com doces conquistas e, que em cada bolo produzido seja multiplicado o amor e o prazer pela vida”.

A sessão foi encerrada com homenagens do Presidente da Casa de Leis, Vereador Vanderlei Avelino, aos policiais militares Soldado PM Everaldo Almeida da Silva e Cabo PM Paulo José Bevilaqua Bianchini, além do tenente Coronel Ozevaldo Santos de Melo, Comandante do 4º Batalhão da Polícia militar, “pelos relevantes trabalhos prestados junto à Polícia Militar, em especial pelo ato de bravura ao intervir e inibir uma tentativa de assassinato com arma de fogo a uma vítima indefesa. Em rápida ação, mesmo estando de folga do trabalho, agiu em defesa da cidadã, impedindo que os disparos continuassem enfrentando a mira e ameaças do autor dos disparos, que foi preso em ação conjunta policial, colaborando, neste ato, e em sua rotina militar, com a defesa da vida e segurança de nossa população”.

Estiveram recebendo as homenagens os policiais heróis acompanhados pelo Capital Ryo Sato, Aspirante a Oficial Fernando Figueiredo, Tenente Paulina, representando o Comandante do 4º BPM.

As homenagens do Vereador Vanderlei Avelino foram entregues pelas Vereadoras Angela Derzi e Anny Espínola, devido à ausência do Presidente da Casa que estava em compromissos junto a autoridades estaduais na capital Campo Grande. Por isso, a sessão foi presidida pelo Vereador Waldecir Fernandes, 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã.