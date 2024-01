Três veículos abarrotados de mercadorias ilegais são apreendidos pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde desta terça-feira (30), na BR-267 com acesso à MS-470, região de Maracaju, dois Fiat Palios e um VW Polo carregados com mercadorias de origem estrangeira, sem a documentação legal de importação.

Os militares faziam bloqueio na rodovia quando deram a ordem aos condutores dos dois Palios. O condutor do Polo retornou bruscamente, assim que viu a barreira policial, mas foi alcançado e abordado. No primeiro Palio estavam 240 pacotes de essência de narguilé; 150 pacotes de cigarros; um fardo de óculos; três caixas de produtos para maquiagem.

No segundo Palio estavam 96 unidades de Smart Câmeras; um fardo de óculos; dois fardos de relógios e 360 pacotes de essência para narguilé. No VW Polo estavam 350 pacotes de cigarros. Os cinco envolvidos disseram que as mercadorias ilegais teriam como destino a cidade de Nova Alvorada do Sul/MS.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal, em Dourados, onde foram entregues os condutores e passageiros dos três veículos; os dois Palios e as mercadorias destes. Já o VW Polo e os 350 pacotes de cigarros foram entregues na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 170 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.