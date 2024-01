Prefeito André Nezzi faz entrega de ônibus zero km para a Apae de Caarapó

O prefeito André Nezzi, ao lado de outras autoridades municipais, fez a entrega, na manhã de terça-feira (30), de um ônibus zero km à diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caarapó. O ato ocorreu na sede da instituição.

A cerimônia de entrega do veículo teve a participação do vice-prefeito Gordo da Tigre, do presidente da Câmara, Gilberto Segóvia, dos vereadores Manoelito Bagaceira, Dr. Baena, Gilsinho, Nilsinho, Toninho Lima, Pipoca e Marinalva, a secretária municipal de Assistência Social, Juliana Monteiro, a presidente da Apae local, Juliana Ignácio Santos, além de diretores e alunos da entidade.

“Realizamos nesta manhã a entrega do novo ônibus para atender aos alunos da Apae de Caarapó. O antigo, que já tinha mais de 15 anos, não tinha ar-condicionado, não tinha som, não era adaptado para cadeirantes e o número de assentos era insuficiente para atender os alunos da entidade”, destacou André Nezzi. O prefeito de Caarapó acrescentou ainda que o veículo entregue, além de moderno e contar com todos os equipamentos citados, possui assentos para 72 lugares.

O veículo foi adquirido através de emenda parlamentar do deputado federal Dr. Luiz Ovando, no valor de R$ 220 mil, e com recursos próprios da prefeitura de Caarapó, no valor de R$ 520 mil. “É gratificante ver a alegria e o sorriso estampado em cada rosto dessas pessoas tão especiais, o que nos dá ainda mais motivação para seguirmos trabalhando cada vez mais por nossa gente”, ressaltou o dirigente caarapoense.

Para o vice-prefeito Gordo da Tigre – que foi presidente da Apae de Caarapó entre 2005 e 2010 -, o veículo vai suprir as principais necessidades do órgão, como transporte de alunos para a escola da instituição e para as atividades de integração entre as Apaes de outras localidades. “O ônibus antigo já não atendia a demanda, sendo insuficiente para o transporte total dos alunos. Esse novo veículo veio com todas as condições e equipamentos necessários para o conforto das pessoas atendidas pela entidade, o que representa uma grande conquista para a Apae”, disse o vice-prefeito, destacando ainda a ação do deputado federal Dr. Luiz Ovando, que viabilizou parte dos recursos financeiros mediante emenda parlamentar, e a verba destinada pela prefeitura de Caarapó. O antigo ônibus foi adquirido na gestão de Gordo da Tigre como presidente da entidade.

A história da Apae no Brasil remonta ao ano de 1954, quando a organização foi fundada por um grupo de pais de crianças com deficiência intelectual. O objetivo central era criar uma instituição que pudesse acolher, educar e promover a inclusão destes indivíduos na sociedade.

Inicialmente, a Apae era voltada exclusivamente para o atendimento de crianças com deficiência intelectual. No entanto, ao longo dos anos, a instituição ampliou seu escopo de atuação e passou a atender também crianças e jovens com outros tipos de deficiência, como físicas, visuais e auditivas.

Uma das principais conquistas da Apaeno Brasil aconteceu em 1961, quando a instituição foi oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro como utilidade pública. Esse reconhecimento trouxe maior visibilidade e apoio para a organização, ajudando-a a expandir seus serviços e atingir um número maior de pessoas necessitadas.

A Apae também desempenhou um papel fundamental na luta pelos direitos das pessoas com deficiência no país. Através de sua atuação, a organização promoveu a conscientização da sociedade, cobrando políticas públicas mais inclusivas e a garantia de acesso aos direitos básicos para essas pessoas.

Atualmente, a Apae no Brasil está presente em todos os estados do país, contando com inúmeras unidades espalhadas pelas diferentes regiões. A organização oferece uma ampla gama de serviços, tais como educação especializada, atendimento clínico, reabilitação, atividades terapêuticas, capacitação profissional e inclusão social.

A história da Apae no Brasil é marcada pelo compromisso com a promoção da igualdade de oportunidades e pela luta pela inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Ao longo dos anos, a organização vem desempenhando um papel fundamental na transformação do cenário brasileiro, buscando sempre garantir o pleno desenvolvimento e o exercício dos direitos desses indivíduos.