Trecho da avenida Presidente Vargas está interditado de hoje até domingo

A Avenida Presidente Vargas está fechada no sentido norte-sul entre as Avenidas Joaquim Teixeira Alves e Marcelino Pires. Segundo informações da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a interdição acontece das 12 horas desta sexta-feira até as 23 horas de domingo (16), por conta do Festop (Festival de Todos os Povos), que será realizado na Praça Antônio João.

Corrida no domingo

Outra informação importante é que a Avenida Marcelino Pires também estará fechada no domingo (16), da Praça Antônio João até a Rua Coronel Ponciano, das 8h às 11h, por conta da Corrida dos Ginaslouquinhos.

De acordo com a Agetran, os cruzamentos da Rua Hayel Bon Faker e Rua Aquidauana estarão liberados com o apoio dos agentes.