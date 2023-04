Desde 2010, Zé Teixeira atua para promover mais segurança nas escolas de MS

A falta de segurança nas escolas brasileiras foi tema de debate na sessão plenária na Assembleia Legislativa. O recente atentado onde um homem ceifou a vida de quatro crianças com uma machadinha em uma creche, em Blumenau, reascendeu a discussão sobre a importância da instalação de detectores de metais nas escolas e universidades de Mato Grosso do Sul.

Durante a sessão legislativa de hoje, o deputado estadual Zé Teixeira relembrou de sua atuação para garantir mais segurança para as crianças e adolescentes no Estado. “Esta é uma pauta que defendo desde 2010, a importância de colocar mecanismos de segurança em todas as escolas estaduais e universidades de MS. O detector de metal é uma das formas mais eficazes para reduzir a violência e promover mais segurança das nossas crianças e adolescentes”, ponderou o deputado.

Os projetos apresentados por Zé Teixeira dispunham da instalação de detectores de metais nas escolas e universidades em todo estado de Mato Grosso do Sul. As duas proposições foram vetadas e não tramitaram na Casa de Leis.

“O principal motivo alegado foi sobre o impacto financeiro que seria gerado para Mato Grosso do Sul. Como gestor, entendo o ponto de vista do Governo de não querer aumentar gastos. É lícito. Demonstra a responsabilidade e compromisso do chefe do executivo com as finanças do Estado. Porém, eu sou pai, avô e bisavô. Para mim a vida e a segurança das nossas crianças são prioridades. Por isso, destaco, é possível chegar em um bom senso e pensar em alternativas que tornem as escolas de MS mais seguras”, disse o parlamentar.

Zé Teixeira relembra que com a aprovação da Lei, seriam implantados equipamentos nos acessos aos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior da rede pública de ensino, com mais de 250 (duzentos e cinquenta) alunos/acadêmicos, por turno, nas cidades com mais de 50 (cinquenta) mil habitantes. “Toda pessoa que entrasse em uma escola ou universidade deveria passar por um detector de metais e também pela inspeção visual de seus pertences, quando identificada alguma irregularidade. O objetivo da nossa bandeira é prevenir possíveis contratempos e garantir tranquilidade para os estudantes, pais, professores e servidores administrativos das escolas estaduais de MS’, ressalta Teixeira.

O parlamentar complementa. “Fui eleito deputado estadual para representar a população de Mato Grosso do Sul. Por isso, meu dever é apresentar medidas e soluções capazes de proporcionar segurança e qualidade de vida a todos os cidadãos de nosso Estado. Esta é a nossa missão”.