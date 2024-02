Traficante foge do DOF e abandona veículo roubado com mais de R$ 4 milhões em maconha

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta terça-feira (27), na rodovia MS-386 um veículo Toyota SW4 de cor preta carregado com 2.020 quilos de maconha distribuídos em 51 fardos.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, área rural do município de Amambai, quando deram a ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e abandonou o veículo logo à frente. Os policiais realizaram buscas no local e imediações, porém, nenhuma pessoa localizada.

O veículo estava com as placas afixadas falsas, sendo as verdadeiras do município de Ribeirão Preto (SP). Durante a checagem dos agregados constatou-se um registro criminal (roubo/furto) ocorrido no dia 26 de janeiro do corrente ano, na cidade de São Paulo.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o SW4 e a droga, na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. O prejuízo estimado ao crime foi estimado em R$ 4,380 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.