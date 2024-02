Horário estendido nos postos de saúde de Dourados vai desafogar o atendimento da UPA

População terá quatro postos de saúde abertos das 7h às 19h

As UBS (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II terão o horário de atendimento ampliado e ficarão abertas das 7h às 19h, a partir de março. O horário de atendimento estendido nas quatro unidades vai desafogar o atendimento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

“Esperamos desafogar o atendimento da UPA, facilitando o acesso da população a todos os serviços que são oferecidos pela unidade básica durante o horário convencional, desde curativos, consulta de rotina ou vacinação, e assim oportunizando esse horário estendido no atendimento de quatro unidades com 12h ininterruptas em regiões diferentes da cidade”, explicou o secretário Waldno Lucena Jr, durante a coletiva realizada nesta terça-feira.

Esse atendimento ampliado nas unidades básicas de saúde irá descentralizar a procura pela UPA nos horários que as UBS estão fechadas e ainda facilitar o acesso da população nesses atendimentos na atenção primária. O objetivo é que os pacientes que procuram o posto de saúde tenham profissionais habilitados para cuidar na integralidade das necessidades ainda na unidade básica de saúde.

O município de Dourados está prestes a ter mais 31 profissionais de saúde atendendo em suas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo seis deles médicos. Na lista, ainda estão outros especialistas que vão compor uma equipe multiprofissional, como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas, sendo cinco em cada especialidade.