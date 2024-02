Caracol vai ganhar novos investimentos em drenagem, asfalto e recapeamento de vias urbanas

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta terça-feira (27) com as lideranças de Caracol para definir as prioridades do município, que receberão apoio e investimentos do Estado. Ficaram acordados projetos importantes como drenagem e recapeamento na área central, pavimentação no distrito de Alta Caracol e acesso ao Clube do Laço da cidade.

“O prefeito e os vereadores têm uma visão muito clara da cidade, já foram precisos nos pedidos, o que nos dá orgulho em ver a organização do município. Vamos atender os projetos solicitados, para beneficiar direto à população. Iremos ajudar Caracol e assim gerar mais oportunidades aos moradores”, afirmou o governador.

Ficou definido na reunião a realização da drenagem e recapeamento de diversas ruas do município, assim como pavimentação de vias urbanas da Vila Glória, bairro que fica no distrito do Alto Caracol. Também será instalada uma ciclofaixa de 3,8 km, para facilitar a ida dos trabalhadores de bicicleta até o Frigorífico Caracol. Este empreendimento está na reta final da construção.

Outro projeto definido é o acesso ao Clube do Laço da cidade, que vai fomentar o esporte e lazer do município. “Temos que agradecer ao governador por estes novos investimentos que são muito importantes. A drenagem no meio da cidade vai ajudar a conter os alagamentos e o recapeamento é necessário para melhorar a infraestrutura”, destacou o prefeito Carlos Humberto Pagliosa.

O prefeito citou que este apoio do Estado é essencial, já que a cidade está em plena ascensão. “Por aqui vai passar a rota bioceânica, temos uma nova fronteira agrícola e industrias chegando, que exige uma estrutura maior da cidade. Esta parceria com o Governo e deputados é fundamental”.

Também participaram da agenda os deputados Zé Teixeira, Mara Caseiro, Rinaldo Modesto, Márcio Fernandes e Jamilson Name, os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil), João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil) e os vereadores da cidade.