Câmara Municipal homenageia pessoas e instituições que desenvolvem Ponta Porã

Entre os homenageados, o atleta Vinicius da Silva Dias, da seleção brasileira de atletismo.

Os vereadores e vereadoras de Ponta Porã promoveram na manhã desta terça-feira, 27 de fevereiro, uma sessão memorável. Entre os trabalhos de análise de projetos, leis, apresentação de indicações solicitando melhorias em diversos setores, os parlamentares realizaram homenagens a pessoas e instituições que desenvolvem trabalhos que engrandecem o município.

Entre os homenageados esteve o atleta Vinicius da Silva Dias, estudante da Escola Elite, que se destacou na Copa Brasil de Marcha Atlética, realizada recentemente em Vitória, Espírito Santo.

Vinicius é o primeiro jovem de Mato Grosso do Sul a participar do campeonato alcançando o terceiro lugar e mais uma vez alavancando o nome do município em nível nacional. Ele passou a fazer parte da elite do esporte brasileiro. Vinicius foi homenageado com Votos de Louvor proposto pela Vereadora Kamila Alvarenga. Seus colegas de sala foram prestigiar a homenagem lotando as dependências da Câmara Municipal.

Entre os homenageados, o médico Pablo Valdez, agradeceu aos vereadores pela sensibilidade de observarem as pessoas que atuam decisivamente na melhoria da qualidade de vida de todos, trabalhando todos os dias, com afinco e dedicação. Ele parabenizou os parlamentares pelas homenagens e agradeceu à lembrança.

Também foram homenageados com votos de congratulações e louvor, as seguintes pessoas e instituições:

Dr. Jefferson Roberto Silva Pinto, médico especialista em saúde da família (proposição do Vereador Agnaldo Miudinho, Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã); Joanil dos Santos Silva (Secretário Adjunto de Obras e Urbanismo, proposto pela vereadora Anny Espínola);

Americo Medina (do Banco BV), Jesiel Restelli e Katiane Brito dos Santos Rastelli, da Agro Rastelli Implementas Agrícolas Ltda.); Sara Pereira Rosa, sócia da Sagnne Engenharia Ambiental e Consultoria) Waldemira Rosso Torres pela passagem do Dia da Mulher Paraguaia), todos homenageados pelo Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa.

O Vereador José Menino Junior homenageou Otilia Biana Fresitas Scher (pelos serviços sociais prestados sà população com festividades para crianças e Carlos Eduardo Coelho Franco, sócio proprietário da empresa CF Cell´s.

A Vereadora Kamila Alvarenga homenageou o atleta Vinicius, a APEV Equipe Geração Novos Talentos e a Dra. Isabela Pini Gueeuro, da equipe de agendentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde.

Vanderlei Avelino homenageou Amarildo Calixto da Silva, proprietário da Conveniência Calixto.

O Vereador Thiago Vedana homenageou Tania Pereira de Mello pelo trabalho na Iagro; a Dra. Adrieli Avelar Quinhones e o engenheiro civil Luis Cesar Martins Morato, proprietários da empresa Taurina Pet Shop, os professores José Augusto Lima e Ana Aparecida da Silva por 25 anos de trabalho de entretenimento com a dupla de palhaços Bolão e Chimbica; Wagner Alexandre Vedana e Karielly Favela, patrões do Centro de Tradições Gauchas; a pugilista Lara Beatriz de Leon pelo titulo na Copa BH – Copa Primeira Hora de Boxe).

O homenageado pela Vereadora Neli Abdulahad, foi o 3º Sargento Bombeiro Militar Ivo de Melo Marques, do 4º BPM de Ponta Porã, pelo belo trabalho na União da Mocidade Evangélica de Ponta Porã e membro da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Ponta Porã.

O Vereador Kleber Ortiz homenageou o médico Pablo Valdez e Luana Sinara Bernardi, acadêmico de medicina no Paraguai e empreendedora, bastante conhecida por atuar no semáforo em frente à Prefeitura, vendendo produtos alimentícios de qualidade.

O Vereador Marcelino Nunes homenageou o médico Victor Manoel Fernandes por ter se formado e passado no revalidada, podendo atuar na profissão e beneficiando as pessoas; o Professor Ageu de oliveira pelo trabalho incansável pelo atletismo presidindo por 15 anos a Associação Pontaporanense Esporte é Vida.

O Presidente da Casa de Leis, Agnaldo Miudinho, parabenizou os colegas pelas homenagens e disse que o Poder Legislativo Municipal está sempre atento, acompanhando as ações de quem efetivamente trabalha pelo desenvolvimento da fronteira. “As homenagens de hoje são um reconhecimento por tantos benefícios proporcionados por estas pessoas e instituições à nossa comunidade. Ponta Porã conta com pessoas laboriosas, que fazem seu trabalho com amor, acreditando em Deus, baseando suas ações no objetivo maior de fazer o bem e ajudar ao próximo”.