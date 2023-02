Sisu 2023: UEMS de Maracaju oferta 64 vagas em três cursos de graduação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 64 vagas para três cursos de graduação oferecidos pela Unidade de Maracaju por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023, utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São 20 vagas para o curso de Administração (Bacharelado), 20 vagas para o curso de Pedagogia (Licenciatura) e 24 vagas para o curso de Agronomia (Bacharelado).

As inscrições ocorrem de 16 a 24 de fevereiro pelo endereço eletrônico: https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

A UEMS ofertará pelo Sisu o total de 1.264 vagas em 64 cursos. Serão 708 vagas por ampla concorrência e 556 vagas para ações afirmativas. Somente poderão concorrer as vagas para os regimes de cotas para negros (pretos e pardos) e indígenas candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

O Sisu reúne em um sistema eletrônico gerido pelo MEC as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

O Sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.

Cronograma:

– Período de Inscrições: 16 de fevereiro a 24 de fevereiro

– Resultado da Chamada Regular: 28 de fevereiro

– Manifestação da Lista de Espera: 28 de fevereiro a 08 de março

– Matrícula da Chamada Regular: 2 de março a 08 de março

– Convocação da Lista de Espera: a partir de 13 de março

Saiba mais em: http://www.uems.br/ingresso/sisu

Sobre os cursos

O curso de Administração tem duração de 4 anos. O administrador formado na UEMS poderá atuar em praticamente todas as áreas de uma organização, sendo responsável pelo planejamento de estratégias e pelo gerenciamento do dia-a-dia da empresa. Também conduz as relações entre a empresa e os funcionários, dentre várias outras funções.

O profissional formado em Agronomia poderá atuar em diferentes frentes de trabalho, como: órgãos de assistência técnica, assessoria e consultoria, públicos ou privados; professor universitário; empresas que desenvolvem e comercializam insumos, implementos e maquinários agrícolas; gestores de empresas rurais; órgãos de fiscalização; empresas de paisagismo e jardinagem; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão, sendo usualmente contratado por instituições públicas. O curso tem duração de 5 anos.

O profissional formado em Pedagogia poderá trabalhar como professor da Educação Infantil ou das Séries Iniciais, como inspetor escolar, orientador e supervisor educacional, além da área do turismo educacional, empresarial, de assessoria política e psicopedagogia. A graduação também tem duração de 4 anos.

Sistemas de Ingresso

Para o Sisu 2023, em cumprimento ao disposto na Resolução CEPE-UEMS Nº 2.474, de 30 de agosto de 2022, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso será por meio dos sistemas de ingresso:

I – por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

II – por Reserva de Vagas, sendo:

a) 20% para candidatos ao regime de cotas para Negros(pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s); b) 10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s); c) 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul; d) 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O candidato deverá, obrigatoriamente, optar pela vaga à qual deseja concorrer e certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas em decorrência das Leis: Lei nº 5.541, de 15 de julho de 2020; Lei nº 2.589, de 2002; Lei nº 2.589, de 26 de dezembro de 2002; Lei nº 2.605, de 6 de janeiro de 2003; ou da Resolução CEPE-UEMS nº 2.423, de 30 de agosto de 2022.