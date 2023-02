IFMS prevê investir cerca de R$ 7 milhões em obras

Cobertura de áreas de convivência, construção de passarelas, quadra coberta e laboratório estão entre as obras previstas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) prevê investir R$ 6,7 milhões em melhorias de infraestrutura ao logo dos próximos meses. A previsão inclui a construção da cobertura de áreas de convivência, passarelas interblocos, quadra poliesportiva coberta e laboratório.

No caso das passarelas e da cobertura das áreas de convivência, a reitora Elaine Cassiano destaca o bem-estar como principal benefício às comunidades acadêmicas.

“Essas obras visam proporcionar aos nossos estudantes e servidores o conforto e a comodidade, tanto no trajeto feito entre os blocos dos campi quanto nas áreas de convivência, espaços de confraternização e de eventos locais. Ao investirmos na qualidade de vida da comunidade acadêmica, propiciamos um ambiente profícuo para a oferta da educação profissional técnica e tecnológica no IFMS”, destaca a reitora.

As passarelas, estruturas metálicas cobertas que irão interligar blocos, serão construídas em nove campi: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

O total a ser investido será de R$ 1.919.605,82, com recursos provenientes do orçamento do IFMS, podendo haver complementação por meio de emenda parlamentar de bancada, caso necessário

Os contratos e ordens de serviço firmados com as empresas vencedoras das licitações foram assinados recentemente, com exceção das obras nos campi Corumbá e Dourados, cujas datas de assinatura serão agendadas.

A previsão é que as passarelas sejam construídas até junho. Apenas no Campus Campo Grande o prazo para a conclusão da obra será de 180 dias.

Áreas de convivência – Para a cobertura das áreas de convivência dos campi Coxim e Três Lagoas, o investimento total é de R$ 1.590.943,19, também com recursos oriundos do orçamento da instituição, podendo haver complementação de emenda parlamentar de bancada.

Com 504 m², a estrutura metálica espacial é coberta com telha de policarbonato. As mesma obra já foi executada em outros campi, como Aquidauana e Ponta Porã, por exemplo.

O contrato e a ordem de serviço para dar início à obra em Três Lagoas foram assinados no último dia 3. No caso de Coxim, o processo para que os documentos sejam assinados está em tramitação.

O prazo para conclusão e entrega das obras é de 90 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Outras obras – A previsão é que, nos próximos meses, sejam abertas novas licitações para execução de obras no IFMS. No caso da construção da quadra poliesportiva coberta e da cobertura da área de convivência do Campus Corumbá, será feita uma relicitação, já que no último certame não houve empresas interessadas em participar. O investimento total estimado para as obras é de cerca de R$ 3 milhões.

“Para a construção da quadra poliesportiva coberta esta será a terceira licitação. Na primeira vez, a empresa vencedora recusou-se a assinar o contrato, e na segunda vez a empreiteira simplesmente não apareceu para executar a obra. Há todo um esforço institucional para proporcionar essa melhoria aos estudantes de Corumbá”, ressalta a reitora.

Outra licitação prevista para ser aberta nos próximos meses é para a construção do laboratório de Edificações do Campus Jardim, cujo investimento estimado para a finalização da obra é de R$ 250 mil. A empreiteira que havia vencido a licitação pediu a rescisão do contrato por problemas internos, por isso a obra encontra-se paralisada.