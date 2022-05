Sicredi Centro-Sul MS entrega doação de R$ 1,4 milhão para Hospital de Amor em Dourados

Doação foi aprovada pelos associados da Cooperativa durante ciclo assemblear 2022 e irá custear manutenção da unidade móvel e estrutura fixa do Hospital de Amor

Reforçando os princípios do cooperativismo e buscando se aproximar cada vez mais da comunidade em que está inserida, a Sicredi Centro-Sul MS firmou a doação de 1% do Resultado alcançado no exercício 2021 para o Hospital de Amor, polo Dourados, pelo terceiro ano consecutivo.

Este ano, o valor corresponderá a R$ 1.487.842,19 e será destinado para custos de manutenção da unidade móvel e estrutura fixa do Hospital de Amor que estão instaladas em Dourados. A cerimônia de entrega foi realizada na quinta-feira, dia 5, na agência Dourados/Centro da Sicredi Centro-Sul MS.

Unidade Móvel

A unidade móvel é um caminhão adaptado composto por uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala de coleta de exame de Papanicolaou, para realização de exames de rastreamento do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

A unidade móvel é uma parceria do Hospital de Amor com a Sicredi Centro-Sul MS: “Juntos pela Vida”, e atende as mulheres dos municípios de toda a região centro e sul do Mato Grosso do Sul, com a realização de exames gratuitos. Esta é a primeira unidade móvel do hospital que atende a região centro e sul do MS.

Doação

Em 2021, a Sicredi Centro-Sul MS já havia feito a doação de mais de R$ 1,1 milhão para a manutenção e custos da Unidade Móvel do Hospital de Amor. Durante o ano passado, a unidade móvel percorreu 22 municípios da região, realizando cerca de 4.005 exames de mamografia digital e 4.324 preventivos de colo de útero.

Cooperação

Devido ao grande impacto gerado na região, os associados da Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS aprovaram mais uma vez a doação de 1% do resultado de 2021 para o Hospital de Amor. Segundo o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, esta foi uma doação coletiva de todos os associados da Cooperativa. “Poder contribuir com um 1% das sobras de cada um de nós parece pouco, mas quando somamos os poucos de muitos, torna-se quase um milhão e meio de reais”.

A preocupação com a comunidade é um dos diferenciais da Cooperativa como instituição financeira. “Investimos 100% dos nossos recursos na região em que estamos presentes. Este é um projeto que pertence a nossa região, facilitando o acesso da paciente à saúde e convocando as mulheres para fazerem os exames preventivos mais perto de casa. É uma forma de educar e prevenir ao mesmo tempo”, enfatiza o presidente.

Sobre a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 38 municípios da região sul do Estado: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados (6), Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Japorã, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina. Atualmente, são mais de 111 mil associados atendidos pela Cooperativa.