Fabio Luis solicita roçada de matagal e reparo de iluminação em vias de grande fluxo

O vereador Fabio Luis (Republicanos) encaminhou à Secretaria de Serviços Urbanos um pedido de roçada e reparo de iluminação pública para as ruas Aziz Rasselen, no Jardim Clímax, e na rua Aurora Augusta de Matos, que liga a região do Jardim Universitário aos condomínios Ecoville e Porto Madero.

Em visita aos locais, o parlamentar constatou completo abandono do poder público municipal. Com matagal que impede a visibilidade segura do trânsito e a travessia de pedestres por passarelas, trafegar nessas vias tem colocado em risco a vida dos contribuintes.

Fabio Luis reitera o risco de acidentes. Na rua Aurora Augusta de Matos, por exemplo, a iluminação é inexistente. Durante a noite a situação acaba ficando ainda mais precária.

“São oito postes sem iluminação. Não é que estão com defeito ou quebradas. Simplesmente não há estrutura para luminárias. Precisamos que o Município se comprometa com essa situação antes que algo pior aconteça. Muitos usuários utilizam aquela via, inclusive carroceiros e ciclistas. Trabalhar com prevenção é a única forma de assegurar a vida da população e os recursos do Poder Público”, afirma o parlamentar.